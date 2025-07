Nothing Headphone (1): presentate le prime cuffie over-ear

Nothing presenta ufficialmente le sue prime cuffie over-ear. Si tratta delle Headphone (1), nate dalla collaborazione con KEF. L’idea alla base di tale prodotto è offrire molto più di una semplice esperienza sonora. Le Headphone (1) sono pensate per diventare parte integrante dello stile di chi le indossa. Ciò fondendo prestazioni tecniche elevate e un’estetica audace. Dall’ergonomia al suono, ogni elemento è stato curato per dare forma ad un dispositivo capace di distinguersi sotto ogni punto di vista. La struttura delle cuffie è stata realizzata con materiali di alta qualità come l’alluminio sagomato e componenti lavorati con macchinari di precisione.

Nothing presenta le sue prime cuffie Headphone (1)

Il comfort è assicurato dalla scelta di cuscinetti in memory foam. Quest’ultimi si adattano facilmente a ogni forma della testa. Mentre la costruzione leggera e resistente consente un utilizzo prolungato senza fatica. Ogni dettaglio, dai bracci regolabili alle superfici tattili, è stato progettato per risultare naturale e intuitivo al tatto.

Le Headphone (1) non si limitano a offrire un suono eccellente, ma rivoluzionano anche il modo in cui si interagisce con le cuffie. Grazie all’introduzione di controlli fisici come Roller, Paddle e Button, Nothing abbandona i limiti dei comandi touch. Ciò per offrire un’interazione più precisa e diretta. La qualità sonora, affidata al know-how di KEF, è garantita da driver dinamici da 40 mm personalizzati. Capaci di riprodurre fedelmente ogni sfumatura, dai bassi profondi agli alti brillanti. Il tutto mantenendo un equilibrio impeccabile.

L’esperienza d’ascolto è arricchita da una cancellazione del rumore attiva e adattiva. Quest’ultima si regola in automatico a seconda dell’ambiente. La tecnologia di tracciamento della testa consente, inoltre, una spazializzazione sonora realistica. Le cuffie supportano connessioni ad alta risoluzione, sia wireless che cablate. Inoltre, sono compatibili con i principali standard audio come LDAC, USB-C e jack da 3,5 mm.

Tra le funzionalità intelligenti spicca Channel Hop, che permette di passare rapidamente tra le fonti audio più utilizzate. Attraverso l’app Nothing X, ogni utente può personalizzare l’uso del tasto Button per accedere alle funzioni preferite, attivare assistenti vocali o utilizzare l’equalizzatore avanzato. L’autonomia arriva fino a 35 ore, con ricarica rapida inclusa. Con un lancio previsto per il 15 luglio 2025 e un prezzo di 299 euro, le Nothing Headphone (1) si candidano a diventare un riferimento per chi cerca un equilibrio tra innovazione e cura del design.