Nothing Headphone si mostrano in anteprima: design provocatorio e anima retrò

Le prime immagini reali delle Nothing Headphone stanno già facendo discutere. Pubblicate a pochi giorni dal lancio ufficiale, svelano un prodotto che sembra voler dividere il pubblico piuttosto che accontentarlo. Non è una novità per Carl Pei e il suo brand Nothing, da sempre in bilico tra minimalismo e provocazione. A colpire subito lo sguardo sono i padiglioni, costruiti su due livelli: uno squadrato, l’altro interno e più morbido, simile alla sagoma di una pillola o, come molti notano, a una musicassetta. L’effetto nostalgia è immediato.

Nothing debutta nel settore over-ear: una sfida a suon di qualità e prezzo

Il design non è solo estetico, ma profondamente identitario. Le superfici trasparenti, ormai marchio di fabbrica della casa inglese, svelano dettagli interni con un effetto volutamente tecnico e industriale. Ad ogni modo, non tutto è chiaro. Alcuni componenti infatti sembrano tasti fisici, ma la trasparenza inganna. In una delle immagini appare anche un cavo jack audio da 3,5mm, un tratto inusuale per un prodotto moderno ma gradito agli appassionati.

Meno appariscente, ma comunque interessante, è l’archetto. Dalle immagini pare costruito in plastica, con un’imbottitura solo nella parte centrale, quella a contatto diretto con la testa. I padiglioni non sembrano ripiegabili, ma l’angolazione delle foto lascia margine a interpretazioni diverse. Una scelta, quella della struttura rigida, che privilegerebbe stabilità e durata rispetto alla portabilità estrema.

La data da segnare sul calendario è il 2 luglio. In quella giornata Nothing presenterà anche il nuovo smartphone Phone (3), ma l’attenzione sarà certamente puntata sulle cuffie. Le Headphone 1 rappresentano infatti un debutto assoluto per l’azienda nel mercato over-ear. In passato Nothing si era distinta per gli auricolari, ma questa volta la sfida è molto più ambiziosa. La collaborazione con KEF, azienda rinomata per la qualità Hi-Fi, alza ancora di più il valore. Carl Pei ha più volte dichiarato l’intento di confrontarsi direttamente con le AirPods Max di Apple, ma con un prezzo più accessibile. I 299€ ipotizzati per l’Europa fanno pensare a una strategia che vuole colpire non solo per l’estetica ma anche per il rapporto qualità-prezzo. Le aspettative sono alte e, se le promesse saranno mantenute, le Nothing Headphone (1) potrebbero diventare uno dei prodotti audio più discussi e apprezzati dell’anno.