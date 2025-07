Apple Ring, l’anello smart che potrebbe cambiare i wearable

Il mondo dei dispositivi wearable potrebbe presto accogliere un nuovo arrivato firmato Apple, un anello smart noto per ora come “Apple Ring”. Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali da parte della big tech, negli ultimi mesi si sono moltiplicati i brevetti depositati a Cupertino legati a un dispositivo a forma di anello, con funzionalità biometriche, touch e gesture su misura.

L’idea di un anello smart non è nuova ovviamente — basti pensare all’Oura Ring, che ha conquistato atleti e appassionati — ma se Apple dovesse davvero entrare in questo mercato, lo farebbe con una strategia ben precisa. L’Apple Ring potrebbe diventare l’estensione discreta di quello che è già l’ecosistema iOS, pensato per monitorare con maggior precisione paramenti come quelli dello stato di salute, del sonno, dei livelli di stress e magari controllare altri dispositivi con semplici movimenti delle dita.

In un momento in cui l’Apple Watch è diventato lo standard dei dispositivi indossabili, l’anello rappresenterebbe un’alternativa più compatta, meno visibile, e potenzialmente complementare. Potrebbe rivelarsi perfetto per chi non ama indossare qualcosa al polso, oppure per chi vuole tracciare la salute anche durante la notte senza sentirsi limitato. Un anello è sicuramente più gestibile e sopportabile, su questo fronte batte qualunque smartwatch, anche il più leggero, pratico e comodo.

New entry in casa Apple, l’anello intelligente chiacchierato nell’ultimo periodo potrebbe diventare realtà

I brevetti circolati sul web parlano di diversi sensori per la frequenza cardiaca, la temperatura, il monitoraggio dello stato di salute della pelle, ma anche di input gestuali. Ad esempio, un leggero tocco del pollice sull’indice per attivare Siri o rispondere ad una chiamata in arrivo. E se integrassimo il dispositivo anche con Apple Vision Pro, potrebbe diventare persino un controller per la realtà mista.

Il tempismo sarebbe a dir poco perfetto se l’azienda decidesse di andare in porto con quest’idea, dato che il mercato wearable ha una sua credibilità consolidata ma ha anche bisogno di novità per rimanere vivo. E Apple sa bene quando è il momento giusto per trasformare dispositivi di nicchia in qualcosa di amato da tutti. Per ora, tuttavia, l’anello resta solo un’ipotesi. Ma considerando come si stanno muovendo anche i concorrenti (Samsung per dirne una), l’arrivo di un Apple Ring nel 2025, o almeno di un suo annuncio, non è così irrealistico.