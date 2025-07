Microsoft Surface Pro costa POCHISSIMO oggi su Amazon

Il mondo dei notebook secondo Microsoft è dominato dai Surface, in questo caso nella variante Surface Pro, dei veri e propri laptop che riescono abilmente a trasformarsi in tablet per un utilizzo quotidiano molto semplificato, oltre a godere di una portabilità complessiva più unica che rara. Sono tutti Copilot+ PC, il che significa avere preinstallata l’intelligenza artificiale dell’azienda americana, accessibile mediante l’apposito pulsante.

La variante che potete acquistare oggi in promozione è caratterizzata da processore con architettura ARM, parliamo di Snapdragon X Plus, ottima soluzione per riuscire a bilanciare prestazioni con consumo energetico generale, passando poi per 16GB di RAM ed anche 256GB di memoria interna su SSD per un più rapido accesso ai dati. Ipl pannello è uno dei migliori, un 12 pollici PixelSense, che offre cornici davvero sottilissime, area touchscreen per il controllo semplicemente con la punta delle proprie dita, ma anche colori estremamente precisi ed affidabili. La batteria è fondamentale per un tablet da utilizzare in mobilità, ed in questo caso non delude assolutamente le aspettative, raggiungendo una autonomia complessiva di 16 ore di utilizzo continuativo, anche se dipende direttamente da come deciderete di utilizzare il device.

Microsoft Surface Pro costa molto poco su Amazon

Spesa davvero ai minimi termini per tutti coloro che sceglieranno di acquistare Microsoft Surface Pro, difatti il prodotto oggi viene a costare solamente 984 euro, con spedizione gratuita presso il vostro domicilio, ed assolutamente garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero effettivamente riscontrare durante le fasi di utilizzo. Ordinatelo premendo il seguente link speciale.

Il plus più grande del prodotto è chiaramente la sua estrema versatilità, l’utente lo può utilizzare come gli pare, anche come se fosse un tablet, senza vincoli o rallentamenti particolari.