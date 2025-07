Very Mobile: il 5G ora è davvero alla portata di tutti

Al giorno d’oggi, usufruire di un’offerta che ci consenta di adoperare minuti, SMS giga di traffico dati e a dir poco indispensabile poiché ciò ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale praticamente ogni giorno, ogni smartphone infatti ha bisogno di una Sim con attiva una promozione in grado di soddisfare le esigenze del consumatore da questo punto di vista.

È dunque che scegliere un’offerta in grado di venire incontro a queste necessità rappresenta uno step fondamentale di ogni esperienza d’uso che si rispetti, di conseguenza bisogna saper scegliere utilizzando un criterio preciso e tarato sulle nostre esigenze e possibilità, fortunatamente in Italia sono presenti cataloghi di offerte davvero ampi grazie alla presenza di tanti provider telefonici che ogni giorno cercano di venire incontro ai bisogni dei consumatori, uno tra questi senza dubbio è Very Mobile, l’operatore tinto di verde ormai da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza e recentemente ha lanciato una nuova offerta che ribadisce il concetto, scopriamo insieme che cosa offre nel dettaglio.

Caratteristiche super

L’offerta in questione garantisce per chi decide di attivarla la bellezza di 150 giga di traffico dati in 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, l’offerta gode di un costo mensile di 5,99 € e supporta la portabilità da alcuni operatori specifici visualizzabili all’interno della pagina ufficiale dell’offerta, se siete interessati potete effettuare l’attivazione direttamente online in pochi semplici clic, affrettatevi però dal momento che oggi è l’ultimo giorno di validità dell’offerta, non sappiamo se il provider in questione deciderà poi di prolungarla anche per il mese di luglio.

Per effettuare l’attivazione, vi basterà accedere su un sito ufficiale seguire i passi indicati, come se non bastasse l’offerta in questione gode anche di un mese o omaggio in cui non pagherete il rinnovo, caratteristiche decisamente competitive all’interno del mercato attuale.