Amazon, occasione d’ORO per uno sconto ASSURDO sullo smartphone Realme GT

Volete accedere ad un ottimo smartphone riuscendo a spendere poco, senza dover rinunciare alle specifiche tecniche generali? allora dovete collegarvi subito ad Amazon ed approfittare dello sconto applicato direttamente su Realme GT 6T, un device che oggi raggiunge un prezzo finale di vendita davvero più unico che raro, grazie proprio allo sconto che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di tutti i consumatori.

La scheda tecnica di questo dispositivo riparte da dove ci saremmo aspettati, di conseguenza parliamo di un prodotto dalle dimensioni complessivamente in linea con le aspettative, riuscendo a garantire 191 grammi di peso ed anche 162 x 75,1 x 8,65 millimetri di spessore. Si può tenere senza troppi problemi in mano, trasportandolo anche nella tasca dei pantaloni. Il processore è un medio di gamma che riesce a garantire più che discrete prestazioni generali, un Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, octa-core con una frequenza di clock a 2,8GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 732, ed anche una configurazione che si completa con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Amazon, l’occasione è davvero ghiotta con quest’offerta

La spesa per l’acquisto da sostenere corrisponde esattamente a 349 euro, proprio perché il prodotto parte da un listino di 399 euro, ma in pagina è possibile applicare un coupon del valore di 50 euro, cosicché si possa ridurre di almeno un pochino il valore finale da dover pagare per l’ordine stesso. E’ bene ricordare che quanto indicato è da considerarsi valido solo fino ad esaurimento scorte, ed anche esaurimento dei coupon effettivamente disponibili, oltretutto tale coupon deve essere applicato manualmente dal consumatore. Ordinatelo subito qui.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, non possiamo trascurare il comparto fotografico, composto da due sensori: principale da 50 megapixel ed ultragrandangolare da 8 megapixel.