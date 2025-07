iPhone: un’app lo trasforma in una Game Boy Camera

Se siete dei veri e propri nostalgici per quanto riguarda il mondo Nintendo e l’applicazione per iMessage che porta su iPhone la PictoChat di Nintendo DS non vi basta, ecco che in arrivo c’è un’altra applicazione che potrebbe fare al caso vostro, lo sviluppatore è Riley Testut, Lo stesso dell’emulatore Nintendo più popolare per iOS e iPadOS, ovvero delta emulator.

La sua nuova creazione si chiama Delta Camera ed è un’applicazione che consente di scattare dei selfie nello stile retro e peculiare della Gameboy camera.

Stile Low Res

L’applicazione dunque consente di effettuare scatti a bassa risoluzione con lo stile inconfondibile della Gameboy camera, Il tutto però, associato alle funzionalità che ci si aspettano da una fotocamera moderna, se infatti all’alta definizione e ai filtri particolari dei social volete Contrapporre un’estetica low res, allora l’applicazione fa sicuramente per voi, quest’ultima replica infatti la bassa risoluzione e l’estetica monocromatica della cartuccia per il Gameboy che debuttò nel 1998 con un sensore CMOS 128×128 pixel, in grado di catturare immagini da 0,001434 megapixel in sole quattro tonalità di grigio.

L’applicazione permetterà però di regolare la luminosità e il contrasto delle immagini e di catturare panorami multi scatto, non solo, ci saranno anche delle opzioni per l’esposizione manuale e lo zoom, la possibilità di sfruttare le fotocamere anteriori o posteriori del proprio iPhone e anche il pieno supporto per il pulsante camera control introdotto all’interno della famiglia di iPhone 16.

Se volete provare l’applicazione, la beta di quest’ultima è già disponibile perché decide di iscriversi al Patreon di Testut, il prezzo è di tre dollari al mese o di 30,24 $ all’anno, mentre il rilascio dell’applicazione all’interno dell’App Store è previsto per la fine dell’anno.

Per chi non lo sapesse questo sviluppato insieme alla propria piattaforma e il maggiore rappresentante per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni installabili all’infuori dell’App Store di Apple, famoso infatti è il suo store proprietario AltStore.