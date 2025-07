Gmail

Google ha introdotto una nuova funzione per Gmail che consente di segnare come letti i messaggi direttamente dalle notifiche. La novità, attualmente in fase di distribuzione, migliora la gestione della posta elettronica da dispositivi Android, semplificando l’interazione con le email in arrivo senza dover aprire l’app.

Notifiche interattive e gestione rapida delle email

Con l’ultimo aggiornamento, le notifiche di Gmail su Android includeranno un nuovo pulsante “Segna come letto”, accanto ai comandi esistenti come “Rispondi” o “Archivia”. Questa opzione offre agli utenti una modalità più diretta per gestire le email, specialmente in situazioni dove non è possibile leggere tutto il contenuto o aprire l’applicazione.

La funzione si rivolge a chi desidera mantenere ordinata la propria casella di posta anche in mobilità. Toccando il nuovo pulsante, l’email verrà marcata come letta immediatamente, senza attivare l’apertura dell’app Gmail né generare ritardi nella sincronizzazione. È una modifica piccola ma significativa, progettata per ridurre il numero di email “non lette” erroneamente accumulate nel tempo.

L’aggiornamento è stato individuato nella versione 2024.06.30.637022729 dell’app Gmail per Android e si trova attualmente in distribuzione graduale tramite Google Play Store. Non tutti gli utenti lo vedranno da subito: il rollout avverrà in fasi, con una distribuzione completa attesa nei prossimi giorni.

La possibilità di segnare un messaggio come letto direttamente dalla notifica era una delle funzioni più richieste da chi utilizza Gmail quotidianamente. Altri client di posta offrono da tempo soluzioni simili, e la mancanza su Gmail aveva spesso generato lamentele. Google sembra ora aver risposto a queste richieste con un’implementazione semplice ma utile.

Nessuna modifica per la versione iOS

Attualmente, questa novità riguarda solo i dispositivi Android. Non ci sono indicazioni ufficiali su un’estensione a Gmail per iOS, che continua a offrire opzioni più limitate nelle notifiche interattive. Tuttavia, non è escluso che la funzionalità possa arrivare anche su iPhone in un secondo momento.