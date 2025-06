Acquistare sul Google Play Store diventa più semplice e sicuro

Google continua a migliorare le sue applicazioni e servizi con aggiornamenti che rendono l’esperienza utente più fluida. L’ultima novità riguarda il Google Play Store, che ora adotta un metodo diverso per confermare gli acquisti. Finora, per acquistare app, film, libri o serie TV bastava premere un pulsante “Acquista con 1 tocco” in fondo alla schermata. Questa modalità, pur semplice, è stata sostituita con un gesto più interattivo e consapevole.

Più sicurezza contro gli acquisti accidentali grazie allo swipe su Google Play Store

Ora per completare l’acquisto gli utenti devono effettuare uno swipe verso destra su una pillola interattiva, che sostituisce il vecchio pulsante. Questo nuovo comando, con la dicitura “Scorri per acquistare”, è accompagnato da un’animazione che spiega chiaramente il movimento richiesto. La scelta di spostare questo elemento leggermente più in alto nella schermata rende l’interazione più visibile e intenzionale. La funzione è stata individuata nella versione 46.5.19-31 del Google Play Store e si attiva lato server, quindi non è necessario aggiornare immediatamente l’app per vederla. Includendo anche le schermate di Google TV, la novità verrà introdotta gradualmente su tutti i dispositivi compatibili.

Il cambiamento non è solo estetico o funzionale, ma mira a incrementare la sicurezza durante le transazioni digitali. In passato, il sistema richiedeva due passaggi per confermare l’acquisto, ma l’azione del semplice tocco era spesso soggetta a errori. Tocchi involontari dello schermo potevano causare acquisti non desiderati, soprattutto in situazioni di utilizzo rapido o distratto. Con il nuovo gesto volontario dello swipe, Google vuole rendere l’utente più consapevole e parte attiva del processo.

Questo metodo interattivo aiuta a prevenire clic accidentali, richiedendo un movimento intenzionale e visivamente guidato. È un miglioramento che protegge l’utente, soprattutto nei casi di bambini o persone meno esperte con i dispositivi digitali. Google ha dimostrato così attenzione verso un’esperienza d’acquisto più controllata e sicura, pur mantenendo la semplicità che contraddistingue il suo store. L’aggiornamento sarà distribuito nei prossimi giorni, fino a coprire progressivamente tutte le versioni e i device.