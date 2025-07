Ecovacs Deebot Mini: un robot aspirapolvere compatto, colorato e silenzioso

Ecovacs lancia ufficialmente Ecovacs Deebot Mini, un robot aspirapolvere che racchiude prestazioni di alto livello in un formato molto più ridotto di tutti i modelli dell’azienda. Il suo punto di forza sono chiaramente le dimensioni, con soli 28,6 cm di larghezza, affiancate dalla stazione OMNI più piccola di sempre (38,5 centimetri), senza mai andare ad intaccare le prestazioni di pulizia, allineate in termini di potenza e qualità, con i modelli più grandi dello stesso brand.

Ciò è possibile con il nuovo motore ad alta velocità, capace di erogare una potenza di aspirazione di 9000 Pa, per un’efficienza di pulizia davvero eccezionale con rimozione in profondità di polvere, sporco e detriti. I pavimenti saranno puliti e scintillanti grazie al sistema rivoluzionario OZMO Turbo 2.0 Rotating Mopping, realizzato a doppia piastra ad alta pressione per la simulazione di una potenza di pulizia di livello professionale, con l’aggiunta della ZeroTangle 2.0 Anti-Tangle, tecnologia aggiornata che impedisce l’aggrovigliamento di capelli e peli sulla spazzola.

La navigazione è perfetta con la combinazione delle tecnologie LDS LiDar e laser lineare, gli ostacoli vengono riconosciuti ed evitati con facilità, riuscendo a spostarsi senza problemi in ambienti sia luminosi che con poca luce. La mappatura non è mai stata così precisa, il robot sfrutta TrueMapping 2.0 per pianificare in modo ottimizzato i percorsi, coprendo tutta l’area con il minimo sforzo.

Stazioni Omni: elegante e piccola

La stazione OMNI ha dimensioni anch’esse ridotte, ma non dimentica le funzioni tanto amate e richieste dagli utenti: asciugatura dei moci ad aria calda (a una temperatura di 45°C con doppi condotti d’aria e ventola ad alte prestazioni, per prevenire batteri ed odori), svuotamento automatico (la polvere viene raccolta in un sacchetto da 1,8 litri e richiede manutenzione ogni 60 giorni) e lavaggio intelligente.

L’eleganza viene elevata grazie a una serie di accorgimenti nel design, capaci di migliorare lo stile e la funzionalità. I sensori di ostacoli sono circondati da decorazioni elaborate, per una maggiore raffinatezza e profondità visiva. Il suo essere relativamente piccolo e molto colorato, definito dalla stessa azienda “stiloso”, rappresenta sicuramente una piccola rivoluzione rispetto a quanto effettivamente fatto fino ad ora, per un design che vuole essere unico nel suo genere.

Le altre caratteristiche

Ecovacs Deebot Mini è estremamente silenzioso, la tecnologia di riduzione del rumore permette di diminuire al massimo la rumorosità dei motori brushless, del sistema di trasmissione degli ingranaggi direttamente sulle spazzole laterali, in combinazione con una camera fonoassorbente posizionata in prossimità delle ventole, per raggiungere al massimo 55 dB. La stessa stazione OMNI è stata progettata per ridurre al minimo il rumore, raggiungendo 70 dB durante l’operazione di svuotamento, per la quale viene richiesta molta potenza.

Durante le operazioni di lavaggio il robot eviterà in automatico i tappeti (per salire sul tappeto l’utente dovrà rimuovere il panno), oppure è possibile attivare la “modalità attraversamento tappeti”, durante la quale il device li attraverserà con il panno umido, ma solo per raggiungere un’altra stanza (se fosse all’interno della stessa stanza sarebbe ugualmente evitato). Gli altri aspetti da non trascurare del prodotto sono sicuramente la sua facilità di trasporto (è leggero ed è dotato di una maniglia che ne facilita la presa), il controllo intuitivo (supporta widget per Dynamic Island su iPhone e Apple Watch), ma soprattutto l’autonomia, difatti è possibile raggiungere circa 150 minuti di utilizzo continuativo con una sola carica della batteria da 3200mAh.

Prezzi

Ecovacs Deebot Mini può essere acquistato ad un prezzo di listino di 499 euro su Amazon a questo link, in promozione di 100 euro in offerta lancio dal 1 al 14 luglio. Al momento l’unica colorazione acquistabile è la blu, mentre dal 24 luglio sarà disponibile in viola e dal 16 agosto in verde.