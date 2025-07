Unieuro EXTRA PROMOZIONI: il caldo non ferma gli SCONTI

Unieuro lancia sconti che farebbero tremare persino l’alta pressione africana. Il Summer Black Friday è un vero campo di battaglia dove solo i più rapidi riescono a mettere le mani su occasioni clamorose. Qui il tempo è tutto. Chi indugia paga di più! Unieuro è il tuo terreno di caccia ideale, il luogo dove ogni click può trasformarsi in un colpaccio. Dal tech di ultima generazione al gadget che mancava in salotto, è tutto pronto per essere conquistato.

Unieuro: ecco cosa ti aspetta ora

Nel Summer Black Friday, Unieuro fa esplodere la convenienza. A partire dalla nuova Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, uno spasso in versione tascabile con schermo da 20,1 cm e 256GB di memoria a 509,90 euro. Senza gioco? Allora è tua da Unieuro a 469,90 euro. Per chi cerca leggerezza e praticità, Unieuro propone il Samsung Galaxy Tab A9+, 11 pollici, solo Wi-Fi: perfetto per binge watching estivo, ed è tuo a 149,99 euro.

Ma Unieuro non si ferma qui. La potenza del nuovo MacBook Air 13” con chip M4, 16GB RAM e 256GB SSD colpisce dritto al cuore del tech-addicted: 999 euro e ti senti già più produttivo. Se vuoi invece dare un tocco elegante al polso, l’Apple Watch SE GPS 40mm, nelle versioni Galassia o Mezzanotte, ti aspetta a 199 euro. Anche la casa vuole la sua parte. Il mitico Dyson V10 Absolute è pronto a fare piazza pulita con grinta e precisione, a 349 euro. Unieuro ti tenta anche con la compatta ed energica De’Longhi EDG226.W, a capsule, a 64,99 euro. Chiude in grande stile la PlayStation 5 Slim a 549,90 euro e il potentissimo Apple iPhone 16 128GB nero a 779 euro. Se cerchi emozioni forti e prezzi bassi, Unieuro è dove devi essere.