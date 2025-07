Super OFFERTA ESPLOSIVA: MediaWorld regala DAZN per 12 mesi con le TV LG

Senti già il profumo di popcorn? No, non è il cinema. È il tuo salotto che si trasforma grazie a MediaWorld, dove le promozioni accendono lo schermo e il divertimento esplode. Stavolta il colpo di scena è da fiato sospeso con una selezione di TV LG puoi avere DAZN gratis per 12 mesi. Calcio, motori, basket e molto altro ti aspettano. Hai presente quel brivido quando trovi una super offerta e pensi “non può essere vero”? Stavolta lo è. Se ami il grande schermo, le immagini perfette e i colori da urlo, sei nel posto giusto. MediaWorld mette sul piatto TV straordinarie a prezzi sorprendenti e come se non bastasse ti regala un anno di sport da vivere con il fiato sospeso.

Le offerte MediaWorld che accendono la voglia di restare a casa

Partiamo con il gigantesco LG OLED AI B4 OLED83B46LA, uno spettacolo da 83” in OLED 4K da MediaWorld a 2399 euro. Una visione cinematografica che trasforma anche il TG in un evento. Se invece cerchi eleganza e tecnologia di ultima generazione, c’è il LG OLED evo G5 OLED77G54LW, con pannello OLED Evo 4K da 77”, ora in super offerta a 4299 euro. Il re del salotto. Chi ama un design più compatto ma non rinuncia al top, amerà il LG OLED AI B5 OLED55B56LA, 55 pollici di nitidezza totale da MediaWorld a 1266,99 euro. Il giusto mix tra stile e qualità.

Vuoi restare sotto i mille euro senza rinunciare alla novità? Il LG QNED evo AI 55QNED87A6B fa al caso tuo, a 999 euro offre colori intensi e dettaglio da serie A. Attenzione però al colpaccio: il LG QNED 65QNED80T6A, 65” di potenza solo da MediaWorld a 849 euro. Imbattibile sul rapporto qualità-prezzo. E per gli esteti veri e tanto esigenti, il magnifico LG OLED evo G5 OLED65G54LW, 65” OLED Evo 4K a 2857,99 euro. Linee da design museum, visione da brividi. MediaWorld ti aspetta, con DAZN per 12 mesi incluso. Ma tu, quando decidi a sbrigarti?