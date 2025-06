Xiaomi 15 Ultra: nuove colorazioni in arrivo

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra torna protagonista con una ventata di freschezza. Una novità che combina estetica e funzionalità. L’azienda cinese amplia l’offerta cromatica del suo smartphone di fascia alta, introducendo tre nuove tonalità. Si tratta di Light Blue, Purple e Light Brown. Presentato per la prima volta in Cina a febbraio 2025, lo Xiaomi 15 Ultra ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nelle classiche varianti Black e White. A quest’ultime, ora l’azienda ha deciso di aggiungere nuove versioni colorate. Quest’ultime manterranno invariata la scheda tecnica. La quale comprende un display AMOLED LTPO da 6,73 pollici in risoluzione WQHD+. Chip Snapdragon 8 Elite con grafica Adreno 830. E un comparto fotografico tra i più avanzati nel panorama attuale, con quattro sensori da 50 a 200 MP. A cui si aggiungono zoom ottico multiplo e supporto alla registrazione video in 8K.

Xiaomi: le novità attese con i prossimi smartphone

Le nuove colorazioni andranno a impreziosire il retro del dispositivo, che si conferma rivestito in raffinata ecopelle. Una scelta che, oltre al fattore visivo, mira ad offrire anche una piacevole esperienza tattile. Non si tratta, però, di un semplice restyling visivo. Xiaomi ha, infatti, annunciato anche un inedito kit fotografico progettato appositamente per il suo top di gamma.

Tale accessorio si distingue per la sua leggerezza, pesa solo 42 grammi, e per l’introduzione di un pulsante fisico pensato per l’attivazione rapida delle registrazioni video. A impreziosire ulteriormente il pacchetto, c’è un laccetto abbinato cromaticamente alla colorazione dello smartphone. Nonostante l’annuncio ufficiale, Xiaomi non ha ancora rilasciato informazioni precise in merito alla disponibilità sul mercato o al prezzo di tali nuovi modelli. Eppure, considerata la palette cromatica scelta, è lecito aspettarsi un debutto previsto per l’estate. Rimane aperta la questione sulla commercializzazione fuori dai confini cinesi. Non è ancora chiaro se tali nuove versioni saranno distribuite anche in Europa e, in particolare, in Italia. Non resta che attendere per ottenere informazioni ufficiali da Xiaomi.