Marte sottosopra: la sonda MRO ruota per cercare ghiaccio

Chi l’avrebbe mai detto che una sonda spaziale con quasi vent’anni sulle spalle potesse imparare nuovi “trucchi”? E invece il Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), lanciato nel 2006 e ancora pienamente operativo, sta dimostrando una sorprendente elasticità — e non solo in senso metaforico. Di recente, il team della NASA che lo gestisce ha insegnato a questo veterano delle orbite marziane a… capovolgersi. Letteralmente.

La NASA insegna nuovi trucchi a una sonda di 18 anni

Non si tratta certo di una capriola fine a sé stessa, ma di una manovra pensata per risolvere un problema cruciale: la ricerca di acqua ghiacciata appena sotto la superficie di Marte. Una risorsa vitale per ogni futura missione umana, perché servirebbe per bere, produrre carburante e — dettaglio tutt’altro che secondario — evitare di dover trasportare tutto dalla Terra. Insomma, trovare quel ghiaccio marziano sarebbe come scovare un pozzo nel deserto.

Il nodo sta nel radar SHARAD, uno degli strumenti principali per questa caccia, montato però… sul retro della sonda. Questo posizionamento era stato scelto per lasciare spazio alle fotocamere ad alta risoluzione, che sono le vere star delle immagini mozzafiato da Marte. Il risultato, però, era simile a cercare di ascoltare qualcuno che ti parla da dietro una parete — difficile ottenere letture nitide.

Per superare l’impasse, gli ingegneri hanno avuto un’idea audace: far ruotare l’intera sonda di 120 gradi, così che SHARAD potesse “guardare” dritto verso il suolo. Il risultato è stato impressionante: il segnale radar è diventato dieci volte più potente e le immagini del sottosuolo finalmente chiare, con la possibilità di esplorare fino a quasi due chilometri sotto la crosta marziana.

Chiaramente, questa non è una manovra da poco. Durante la rotazione, i pannelli solari smettono di puntare verso il Sole e le antenne interrompono la comunicazione con la Terra. È come se la sonda trattenesse il respiro, isolata e in silenzio. Ogni capovolgimento viene preparato con precisione millimetrica e si esegue solo una o due volte all’anno.

Nonostante le rughe tecnologiche, il MRO continua a stupire. Anche altri strumenti a bordo, come il Mars Climate Sounder, sono stati aggiornati per funzionare nonostante l’usura del tempo, un po’ come quei vecchi computer che con qualche ritocco riescono ancora a farcela.

In definitiva, il Mars Reconnaissance Orbiter non è solo una macchina spaziale: è un simbolo di resilienza e ingegnosità, capace di insegnarci qualcosa di nuovo, anche… da testa in giù.