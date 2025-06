Xiaomi YU7: boom di ordini per il 2026

Il SUV elettrico Xiaomi YU7 ha avuto un impatto straordinario. Segnando un record senza precedenti per la divisione auto dell’azienda. Nel dettaglio, si parla di 200.000 prenotazioni raccolte quasi istantaneamente. Seguite da un totale di 289.000 ordini in meno di ventiquattro ore. Xiaomi, con tale nuovo modello, ha evidentemente colto nel segno. Consolidando la sua presenza nel mercato delle auto elettriche dopo il primo esperimento con la SU7. Il meccanismo di prenotazione si articola in due possibilità distinte. Da un lato c’è l’opzione più accessibile, che prevede un deposito di 5.000 yuan, rimborsabile entro una settimana. Oltre tale termine, l’importo versato viene congelato e l’ordine risulta confermato e non annullabile. L’altra formula è pensata per chi desidera ricevere l’auto con priorità. In tal caso si anticipano 20.000 yuan, ma l’acconto è immediatamente vincolante. Entrambe le opzioni hanno contribuito a far schizzare la domanda a livelli che mettono ora Xiaomi di fronte a una sfida produttiva senza precedenti.

Xiaomi registra vendite da record: ecco i dettagli