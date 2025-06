La fibra ottica potrebbe alimentare i sensori del futuro

C’è un’idea davvero affascinante che sta prendendo forma nei laboratori di Ottawa e del Fraunhofer Institute in Germania. Un’idea che, se mantenesse le promesse, potrebbe rivoluzionare non solo il modo in cui pensiamo all’energia, ma anche il nostro rapporto con la tecnologia e persino la fibra ottica. Sì, proprio quei sottili cavi trasparenti che oggi usiamo per vedere video in streaming senza interruzioni o per lavorare da casa senza problemi di connessione.

Il laser che alimenta dispositivi a chilometri di distanza

E se quegli stessi cavi potessero fare molto di più? Tipo non solo trasportare dati, ma anche elettricità? Proprio su questo stanno lavorando gli scienziati: immaginare un futuro in cui un raggio laser percorre la fibra ottica e, invece di fermarsi lì, viene trasformato in energia elettrica. Non una qualunque, ma abbastanza stabile ed efficiente da alimentare dispositivi in posti dove far passare cavi tradizionali sarebbe impossibile, costoso o pericoloso.

Al centro di questa rivoluzione c’è un piccolo dispositivo — un convertitore fotonico — che trasforma la luce in corrente molto più efficacemente di quanto si pensasse possibile fino a poco tempo fa. È realizzato con una tecnica a “multi-giunzione”, una sorta di sandwich supertecnologico in cui ogni strato cattura una parte diversa dello spettro luminoso. E i risultati parlano chiaro: l’efficienza di conversione ha superato il 53%, un traguardo che fino a qualche anno fa sembrava quasi fantascienza.

Il segreto? Usare un laser che “parla” la stessa lingua della fibra ottica, cioè una lunghezza d’onda di 1.446 micrometri, quella standard nelle telecomunicazioni a lunga distanza. Questo permette alla luce di viaggiare per chilometri dentro la fibra senza dispersioni, un po’ come se avessimo trovato la corsia preferenziale perfetta per far passare energia.

Le applicazioni sono davvero intriganti: alimentare sensori su turbine eoliche o nelle profondità marine, far funzionare apparecchiature in raffinerie o impianti chimici dove una scintilla potrebbe provocare disastri, o semplicemente portare corrente dove finora non era possibile. Insomma, stiamo imparando a usare la luce per trasportare energia con la stessa semplicità con cui oggi navighiamo su internet.

Non è fantascienza, ma il primo passo verso un mondo più leggero, connesso e, perché no, anche più sicuro.