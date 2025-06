TikTok, novità in arrivo: Trump promette un acquirente entro due settimane

Si discute da tempo di quelle che saranno le sorti di uno dei social più frequentati di sempre, ovvero TikTok. Ad un certo punto il suo destino negli Stati Uniti sembrava più che segnato, in quanto era necessario un acquirente americano per far continuare a lavorare la piattaforma nel cosiddetto nuovo mondo. Nelle ultime ore sono emerse delle informazioni importanti proprio ad opera del presidente USA Donald Trump, il quale ha annunciato che ben presto l’identità dell’acquirente di TikTok verrà rivelata. Tutto dovrebbe concludersi per il meglio in quanto la trattativa è ormai benché avanzata, sebbene ci sia bisogno dell’ok da parte del governo cinese.

Pressioni bipartisan e scadenze sempre più vicine

La questione riguardante TikTok ha radici ormai abbastanza profonde, con il governo americano che nutre forti dubbi in merito alla sua sicurezza con tanto timore riguardo ad una possibile attività di spionaggio.

Nel 2024, il Congresso ha approvato una legge che obbliga ByteDance a cedere le operazioni americane o a ritirarsi dal mercato. La norma, firmata da Joe Biden, prevedeva l’uscita entro il 19 gennaio. Una volta tornato alla Casa Bianca, Trump ha preferito concedere tempo per trovare un accordo. Da allora, la scadenza è slittata più volte: l’ultima data utile è il 17 settembre.

Tra i nomi in gioco spunta anche MrBeast

Già in primavera si era tentato di chiudere con un gruppo di investitori a maggioranza americana, tra cui Oracle e Blackstone. Ma la trattativa è saltata dopo la risposta negativa della Cina, arrivata in seguito all’imposizione di nuovi dazida parte di Washington.

Ora si torna a parlare di un possibile consorzio, formato da profili molto diversi: dallo youtuber MrBeast alla startup AI Perplexity, fino all’imprenditore Kevin O’Leary. L’obiettivo è chiaro: garantire il controllo statunitense su una piattaforma che, al di là della politica, continua ad avere un peso centrale nel panorama digitale globale.