Mario Kart World: l’ultimo aggiornamento ha fatto infuriare gli utenti

L’arrivo sul mercato della nuova console di Nintendo, lanciata lo scorso 5 giugno, ha portato con sé un titolo molto amato da tutta la community, parliamo di Mario kart World che ha visto rinnovata la collaudata formula della serie rompendo i confini dei tracciati singoli per creare un mondo aperto e interconnesso.

Si tratta di una trovata certamente funzionante, davvero molto bella, questo però solo quando si resta in modalità Single player, la modalità infatti offre missioni e sfide da completare, soprattutto per studiare bene le piste e imparare numerosi trucchi introdotti dal gioco che aprono la strada a scorciatoie davvero pazzesche.

Problema con il multiplayer

Le problematiche sorgono però quando questa formula viene trasportata all’interno dei gran premi e poi di riflesso all’interno del multiplayer online, nello specifico durante i vari trofei ora non sono più previsti quattro circuiti da affrontare di cui percorrere tre giri ciascuno, si fa infatti un giro su un solo circuito poi si percorre la strada che porta al secondo tracciato e lì si fa un altro giro per concludere una delle tre sezioni della gara.

Si tratta di una formula più facile a farsi che a dirsi, ma chi gioca al titolo in questione capisce bene di cosa stiamo parlando, il problema comunque non sta tanto in questa formula bensì nelle cosiddette intermission, ovvero quelle porzioni di gara in cui si transita da una pista all’altra e che soffrono di un layout elementare e prevalentemente rettilineo.

Prima della patch 1.1.2 rilasciata durante la settimana era possibile sfruttare un trucchetto per giocare in modo classico, tantissimi giocatori infatti sceglievano l’opzione random nella schermata di selezione del circuito non perché in preda ad un’indecisione impossibile da fugare, bensì perché tramite la scelta random i circuiti si sarebbero presentati in modalità classica, andando a richiedere ai giocatori di completare i circuiti con i classici vecchi tre giri, con l’ultimo aggiornamento Nintendo e intervenuta per correggere proprio questo espediente, tramite quello che sembra un vero e proprio dispetto, ora selezionando random potrà capitare un circuito con intermission inclusa.