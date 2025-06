Tesla svolta sicurezza: arriva il radar salva bambini in auto

Succede troppo spesso. Genitori stanchi, routine frenetiche, un attimo di distrazione ed un bambino resta da solo, dimenticato sul sedile posteriore. Tesla ha deciso di intervenire, trasformando una tecnologia già presente in una difesa silenziosa ma potente. Si chiama cabin radar e da anni era installato sui veicoli dell’azienda, ma soltanto con l’aggiornamento software 2025.2.6 ha iniziato a mostrare il suo vero potenziale. A rafforzare questa tecnologia, Tesla ha lanciato anche una nuova funzione: “Tesla Child Left Alone Detection” o “Rilevamento bambino lasciato solo” nella versione italiana. Introdotta a partire dalla release 2025.14.12, già in distribuzione su diverse vetture, questa funzione agisce con il radar dell’abitacolo, migliorando ulteriormente il livello di sorveglianza.

Non si limita più a capire se il conducente è presente, oggi riesce a rilevare presenze anche sui sedili posteriori, captando micro-movimenti, battito cardiaco, persino distinguendo un bambino da un adulto. L’auto osserva in silenzio, anche a veicolo spento, pronta a reagire se qualcosa non va. Se il radar Tesla identifica la presenza di un bambino lasciato a bordo, la reazione è immediata. Le luci esterne lampeggiano, un segnale acustico forte viene attivato, mentre sull’app Tesla compare una notifica urgente. Tutto si ripete a intervalli costanti, in attesa che qualcuno torni. Il sistema è stato pensato per agire con prontezza, ma anche con discrezione. I dati sensibili non lasciano mai l’auto, perché tutto viene elaborato localmente.