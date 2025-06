PosteMobile lancia le nuove offerte Creami Extra WOW per un’ Estate più connessa

L’arrivo dell’estate 2025 porta con sé anche interessanti novità nel campo della telefonia mobile. Tra queste, PosteMobile si fa notare con due proposte pensate per soddisfare diverse esigenze di utilizzo. Ovvero Creami Extra WOW 50 e Creami Extra WOW 150. Le nuove offerte si rivolgono a chi vuole attivare un nuovo numero, offrendo pacchetti completi che combinano un’ampia disponibilità di dati mobili con chiamate e SMS illimitati. I prezzi sono contenuti e partono da soli 5,99€ al mese, rendendo le tariffe accessibili anche ai più attenti al budget.

PosteMobile: giga in abbondanza e libertà di comunicare con WOW 150

La proposta Creami Extra WOW 50 è l’ideale per chi utilizza regolarmente internet sul proprio smartphone ma senza un consumo eccessivo. I 50GB mensili inclusi nella promo consentono infatti di navigare, guardare video in streaming a risoluzione standard e utilizzare social network senza grandi limitazioni. Il pacchetto prevede anche minuti e messaggi senza limiti, permettendo all’utente di comunicare liberamente. Tutto ciò, al costo mensile di appena 5,99€, rende l’offerta perfetta per studenti, lavoratori o semplicemente per chi desidera una seconda SIM affidabile.

Per chi invece ha bisogno di più dati, PosteMobile propone Creami Extra WOW 150. Questa offerta, disponibile a 6,99€ al mese, include invece ben 150GB di traffico internet, utili per chi fa streaming in alta definizione, partecipa a videochiamate frequenti o scarica grandi quantità di contenuti in mobilità. Anche in questo caso, minuti e SMS sono illimitati, assicurando libertà totale nelle comunicazioni quotidiane.

Entrambe le tariffe si distinguono non solo per il costo ridotto, ma anche per la semplicità d’attivazione, essendo dedicate esclusivamente a chi desidera attivare un nuovo numero. PosteMobile, che opera su rete Vodafone, garantisce un’ampia copertura nazionale e un servizio clienti efficiente, rendendo l’esperienza d’uso ancora più affidabile. Insomma, in un periodo in cui restare connessi è fondamentale, le nuove offerte rappresentano una valida soluzione per chi cerca convenienza senza rinunciare alla qualità.