Offerte prorogate da 1Mobile: estate 2025 all’insegna del risparmio

1Mobile estenderà tutte le sue offerte fino al 31 Luglio 2025. Una decisione che prolunga la validità delle tariffe low-cost già disponibili a giugno, permettendo a nuovi e vecchi clienti di continuare a risparmiare. Le promozioni partono da 2,50€ al mese, una delle cifre più basse sul mercato. L’offerta più economica, XConnect, include ogni mese minuti, SMS e 1GB di dati, pensata appositamente per dispositivi IoT come antifurti e termostati. Per i clienti più esigenti, invece, il gestore mette a disposizione opzioni più avanzate, fino a 260GB in 5G, come nel caso della Flash 5G 260, che costa solo 4,99€ il primo mese, poi 8,99€.

Tecnologia, velocità e compatibilità: ecco come funziona la rete 1Mobile

Confermata anche la proposta World Plus 5G, che combina 150GB, minuti nazionali illimitati e 320 minuti verso 39 Paesi internazionali, al prezzo fisso di 9,99€ mensili. Resta attiva anche la campagna “Porta un Amico”, che offre ricariche gratuite a chi invita e a chi viene invitato, purché i codici siano utilizzati entro il 7 luglio. Le attivazioni hanno costi molto bassi per le portabilità, alcune offerte sono addirittura gratuite. In caso di esaurimento del traffico dati incluso, la navigazione viene bloccata. È possibile però attivare pacchetti Extra o riavviare l’offerta con l’opzione Restart, direttamente dall’app o dall’Area Riservata sul sito ufficiale.

Dietro le offerte convenienti si nasconde un’infrastruttura solida. 1Mobile è un operatore virtuale italiano che utilizza la rete Vodafone tramite l’aggregatore Effortel. In 4G si naviga fino a 60Mbps, mentre le offerte abilitate al 5G garantiscono performance fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Il 5G è disponibile per i clienti con SIM da almeno 128K e smartphone compatibile. Anche chi ha un’offerta base può accedere alla rete veloce grazie a un’opzione aggiuntiva dal costo mensile di 0,99 euro. In più, dal dicembre scorso, l’operatore offre anche le eSIM a 0,99 centesimi, attivabili online tramite SPID o CIE.

Per i viaggiatori, in Europa e nel Regno Unito il roaming segue le condizioni nazionali, con limiti mensili sui Giga. Fuori dai confini UE, invece, 1Mobile propone pacchetti giornalieri o settimanali chiamati Extra World. In caso di credito insufficiente, le offerte vengono sospese dopo due rinnovi mancati, ma possono essere riattivate senza penali dopo una ricarica. I clienti ricevono anche i servizi “Chiamami” e “Richiamami” gratis per i primi tre mesi. Dopo, il costo è di 0.49 cent al mese, ma si possono disattivare.