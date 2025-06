WhatsApp rivoluziona le notifiche: nuove opzioni per le liste chat

WhatsApp punta a ridurre il “rumore digitale”, introducendo un nuovo sistema per gestire in modo più efficace le notifiche delle chat. Con l’ultima versione beta per Android (2.25.19.17), attualmente in fase di distribuzione tra i partecipanti al programma di test su Google Play Store, l’applicazione consente di controllare le notifiche a livello di “lista chat”. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un’innovazione pensata per semplificare la vita a chi suddivide i propri contatti in categorie tematiche. Lavoro, scuola, amici o famiglia, ora è possibile gestire le notifiche risparmiando tempo e mantenendo la concentrazione.

WhatsApp introduce il silenzio intelligente per gruppi e categorie

Nel dettaglio, l’utente potrà accedere alle opzioni di una lista e configurare da lì le preferenze relative alle notifiche. La modifica verrà applicata automaticamente a tutte le conversazioni contenute all’interno della lista. Ciò significa che non sarà più necessario intervenire su ogni singola chat per personalizzare gli avvisi. Il nuovo sistema è accessibile sia dal menu delle liste, sia dalle impostazioni generali dell’app, offrendo due percorsi per ottenere lo stesso risultato.

L’obiettivo della nuova funzione è offrire un controllo flessibile, senza penalizzare la ricezione dei messaggi. Quando una lista viene silenziata, i contatti non ricevono alcuna notifica del cambiamento. I messaggi continuano a essere inviati e letti normalmente, ma non provocano notifiche push sul dispositivo dell’utente. Resta attivo, però, un sistema intelligente che consente di ricevere avvisi in caso di menzioni dirette, così da non perdere informazioni urgenti anche quando il gruppo è silenziato.

Questo aggiornamento risponde alle esigenze di un pubblico sempre più sommerso dalle notifiche, ma che non può permettersi di ignorare del tutto le comunicazioni. La novità, in fase graduale di lancio, è per ora disponibile solo su Android, ma potrebbe arrivare in futuro anche su iOS. WhatsApp conferma così il proprio impegno nell’offrire strumenti di personalizzazione sempre più precisi, pensati per adattarsi alla vita quotidiana di ogni persona.