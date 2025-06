Netflix, scaricare la libreria in un secondo: velocità oltre ogni limite

Immaginiamo se fosse possibile scaricare l’intero catalogo di contenuti presenti su Netflix — parliamo di centinaia di terabyte complessivi — in appena un secondo. Non è fantascienza, ma una delle promesse più affascinanti delle nuove tecnologie per la trasmissione dati, al momento in fase di sperimentazione in alcune università e laboratori.

L’ultima novità in merito arriva da un team di ricercatori australiani, che ha recentemente annunciato un test per un sistema in grado di trasmettere dati a 1,8 petabit al secondo. La cifra è vertiginosa, parliamo di ben 1,8 milioni di gigabit ogni secondo. Tecnicamente un tempo sufficiente per scaricare, letteralmente, tutto il catalogo Netflix in un battito di ciglia. Ma non si tratta solo di velocità fine a sé stessa, né di utilità circoscritta alle piattaforme streaming. Questo tipo di tecnologia ha il potenziale per ridefinire l’intera infrastruttura delle piattaforme digitali. Dalla trasmissione cloud avanzata al backup istantaneo, dai computer quantistici alle intelligenze artificiali distribuite in tempo reale, le applicazioni per uno strumento simile sono davvero vaste e complesse.

Ovviamente, siamo ancora lontani da una commercializzazione di massa di questa nuova tecnologia. I test non sono ancora stati estesi al grande pubblico. Anzi, avvengono in ambienti controllati, con fibre ottiche modificate e chip ottimizzati che richiedono investimenti molto costosi. Sarà difficile riuscire a trovare una via di mezzo, ma per lo meno si ha la certezza che sia possibile. Infatti il traguardo è più vicino di quanto si possa pensare. Nel prossimo decennio, l’evoluzione della rete potrebbe non consistere semplicemente di utilizzare una rete 6G più veloce, ma in un intero salto di qualità che coinvolge ogni aspetto. E in quel caso, scaricare l’intera libreria Netflix con tale rapidità sarà il minimo. Il vero cambiamento sarà vedere come questa tecnologia trasformerà il nostro modo di lavorare, comunicare, persino pensare.