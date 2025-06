Offerte Kena Mobile: come cambiano le tariffe a partire da Giugno

Le offerte Kena più economiche subiscono una modifica. L’operatore virtuale, controllato da TIM, ha avviato un processo di rimodulazione che riguarda gli utenti con piani tariffari dal costo mensile pari o inferiore a 4 euro. La decisione, ufficializzata a inizio giugno, è stata motivata da “mutate condizioni di mercato” e da nuove esigenze economiche.

Le nuove condizioni prevedono un aumento del costo per le seguenti tariffe: Kena Voce, Kena Voce Più, Kena Facile Plus, Kena Voce Xmas, Kena Voce Speciale Estate, Kena Facile, Kena Facile Speciale Estate e Kena Internet. Gli utenti interessati sono stati informati tramite SMS e l’aumento entrerà in vigore con il primo addebito utile dopo il 7 giugno. Per limitare i disagi, l’operatore propone una soluzione alternativa: l’attivazione della offerte Kena 4,99 10 Giga Star. Questa tariffa, dal costo mensile di 4,99 euro, offre 10 GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS. Per aderire è sufficiente rispondere “SI” all’SMS ricevuto. La proposta rappresenta una delle opzioni più vantaggiose nel panorama delle tariffe a basso costo.

Offerte Kena: come recedere senza penali

Gli utenti che non desiderano accettare la rimodulazione delle offerte Kena possono esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi. La richiesta deve essere inviata entro il 7 luglio 2025. È possibile procedere attraverso varie modalità: compilando il modulo online presente sul sito ufficiale di Kena, inviando una raccomandata A/R a TIM S.p.A. (via Gaetano Negri, 1, 20123 Milano), oppure tramite PEC all’indirizzo kenamobile@pec.telecomitalia.it. Questa procedura si applica sia alla cessazione della linea sia alla portabilità verso un altro operatore. È fondamentale ricordare che il modulo di recesso va trasmesso anche in caso di richiesta di MNP (Mobile Number Portability). Per ulteriori dettagli sulle offerte Kena e sul diritto di recesso è possibile contattare il servizio clienti al numero 181. Agire in tempo permette di scegliere con consapevolezza e di evitare addebiti futuri non desiderati.