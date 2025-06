Netflix, ecco film e serie tv in arrivo a luglio

Dopo un mese di giugno piuttosto intenso, il colosso dello streaming Netflix sta per aggiornare ulteriormente il suo catalogo multimediale. Anche per il mese di luglio 2025 è infatti previsto l’arrivo ufficiale di tanti titoli di successo, comprendenti sia film che serie tv. Il colosso ha già reso noti i nomi dei videogiochi in arrivo, vediamoli qui di seguito.

Netflix, ecco i titoli in arrivo a breve sulla piattaforma di streaming

Tutto è ormai pronto per l’arrivo del mese di luglio 2025. Per questa occasione, infatti, il colosso dello streaming Netflix ha preparato l’arrivo ufficiale sulla piattaforma di tanti nuovi titoli di rilievo. Questi comprendono come sempre nuovi film e serie tv, tra cui ad esempio la seconda stagione della serie tv The SandMan. Questo, come già detto, dopo un mese di giugno che ha sbalordito gli utenti. Sono infatti arrivate ufficialmente su Netflix la terza stagione ufficiale di Ginny e Georgia e l’attesissima terza ed ultima stagione della serie tv Squid Game. Quest’ultima vede infatti concludersi le vicende del noto protagonista, tornato ai giochi di Squid Game per porne la fine e per salvare gli altri partecipanti.

Netflix – film in arrivo a luglio 2025

• ALMOST COPS – in arrivo a partire dall’11 luglio 2025

• TRAINWRECK –in arrivo a partire dall’8 luglio 2025

• THE OLD GUARD 2 – in arrivo a partire dal 2 luglio 2025

• TAYLOR VS SERRANO –in arrivo a partire dal 12 luglio 2025

Netflix – serie tv in arrivo a luglio 2025

• THE SANDMAN 2 –in arrivo a partire dal 3 luglio 2025

• UNTAMED – in arrivo a partire dal 17 luglio 2025

• LEANNE – in arrivo a partire dal 31 luglio 2025

• UNDER A DARK SUN – in arrivo a partire dal 9 luglio 2025

Insomma, come sempre il colosso dello streaming Netflix si prepara a deliziare gli utenti con numerosi titoli di rilievo. Ricordiamo che per chi vuole risparmiare, è disponibile il piano base della piattaforma di streaming di Netflix con pubblicità.