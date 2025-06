Kena Mobile, arrivano i primi aumenti per queste offerte

Era stato anticipato da qualche settimana, ma ora è ufficiale. A partire dalla giornata di ieri 8 giugno 2025, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha introdotto alcuni aumenti e rimodulazioni sul costo di alcune offerte di rete mobile. Le offerte coinvolte sembra che siano piuttosto datate e non più in commercio. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, ci siamo: arrivano nuovi aumenti e rimodulazioni

A partire dalla giornata di ieri 8 giugno 2025 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha introdotto aumenti e rimodulazioni al costo di alcune sue offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore aveva avvisato dell’imminente arrivo di questi aumenti durante le scorse settimane, ma ora sono arrivati ufficialmente.

In particolare, le offerte mobile coinvolte da queste rimodulazioni sono per lo più quelle datate e che non sono al momento più disponibili all’attivazione. Si tratta ovviamente di offerte che avevano un costo per il rinnovo mensile piuttosto basso. Queste avevano infatti solitamente un costo per il rinnovo pari o inferiore ai 4 euro al mese. Tutte queste offerte passeranno ora ad avere un costo per il rinnovo pari a 4,99 euro al mese. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco le offerte coinvolte dagli aumenti:

• Kena Voce;

• Kena Voce Più;

• Kena Facile Plus;

• Kena Voce Xmas;

• Kena Voce Speciale Estate;

• Kena Facile;

• Kena Facile Speciale Estate;

• Kena Internet.

Come spesso succede, gli utenti potranno comunque esercitare il proprio diritto di recesso o potranno eventualmente passare ad un altro operatore telefonico. In ogni caso, Kena Mobile ha deciso di proporre a questi utenti l’attivazione di un’altra offerta mobile con un bundle mensile ancora più ricco, sempre ad un costo di 4,99 euro al mese. L’offerta in questione è Kena 4,99 10 Giga Star. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.