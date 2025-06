Lexus RZ, potenza e tecnologia al top: ecco il nuovo SUV elettrico

La nuova Lexus RZ arriva con un restyling che segna un cambiamento netto, importante e deciso per il brand. Steer-by-wire e cambio simulato proiettano il SUV elettrico in una nuova dimensione, promettendo oltre che grandi emozioni anche un controllo totale. Nessun collegamento meccanico tra volante e ruote, ma gli input viaggiano via segnali elettrici, azzerando ritardi e movimenti inutili. Solo 200 gradi di rotazione per sterzate complete, con un feedback preciso e appagante. La sicurezza Lexus è garantita da sistemi ridondanti e alimentazione di riserva. Sulla versione RZ 550e F SPORT debutta poi il Lexus Interactive Manual Drive: un pulsante “M mode” sblocca le palette al volante, regalando la sensazione di una vera trasmissione a rapporti.

Prestazioni evolute e autonomia che fa la differenza per una Lexus ideale

Il powertrain completamente rivisto della Lexus non lascia spazio ai dubbi. Una nuova batteria da 77 kWh, raffreddata a liquido e perfettamente integrata sotto il pianale, aumenta l’efficienza senza alterare gli ingombri. Gli assali elettrici ottimizzati e un caricabatterie da 22 kW spingono l’autonomia oltre ogni aspettativa. In versione RZ 350e, il SUV Lexus offre 568 km WLTP con 224 CV e trazione anteriore. Serve solo 7,5 secondi per lo 0-100 km/h. Il modello RZ 500e raddoppia la trazione, porta la potenza a 381 CV e copre lo 0-100 in 4,6 secondi, con 500 km di autonomia. La top di gamma, la RZ 550e, regala 408 CV, scatta in 4,4 secondi e offre 450 km di percorrenza elettrica pura. Nei climi freddi, il precondizionamento intelligente della batteria accende il comfort già prima di salire a bordo.

La sensazione su strada cambia radicalmente grazie agli interventi mirati su telaio e assetto. Nuove piastre rinforzate e giunti ottimizzati nella zona del radiatore aumentano la rigidità strutturale del modello Lexus. Sul retro, i rinforzi riducono le torsioni localizzate. Anche il supporto dello sterzo è stato irrigidito per una risposta più netta. Il sistema DIRECT4 evolve e distribuisce la coppia in modo più intelligente. In accelerazione, la ripartizione anteriore-posteriore può arrivare a 0:100, mentre in curva varia fino a 80:20, adattandosi in tempo reale. Non è solo un SUV Lexus elettrico, è un nuovo modo di interpretare la guida.