Esselunga: tech al massimo con il favoloso MOTOROLA in PROMO super

Hai presente quel film, Le follie dell’imperatore? Pieno di battute, colpi di scena e ritmo sfrenato. Ecco, da Esselunga succede più o meno la stessa cosa: entri pensando di prendere solo due cose e ti ritrovi catapultato in un piccolo show dove tecnologia e risparmio recitano da protagonisti. È un po’ come avere Kronk e Yzma che ti accompagnano tra le corsie, solo che invece di pozioni segrete trovi offerte irresistibili che ti tirano su anche dopo una giornata storta. Non serve essere esperti per capire che qui la musica è diversa: la tecnologia non si mostra come fredda e distante, ma come compagna di vita, capace di rendere ogni momento più semplice e più divertente. E soprattutto, senza farti tremare il conto in banca. Perché da Esselunga ogni acquisto diventa una scena memorabile di un film che ha un solo protagonista: tu.

Da Esselunga il Motorola G83 ti conquista

E qui arriva la stella del momento: il Motorola G83, pronto a trasformare il tuo modo di vivere la tecnologia. Fotocamera frontale da 32 Megapixel, doppia posteriore da 50+8, display da 6,67 pollici e batteria da 5.000 mAh che non molla mai. Con Snapdragon 6s Gen 3 e 8 GB di RAM puoi dire addio alle attese infinite e goderti tutto alla massima velocità. Android 14, Bluetooth 5.1 e un prezzo che sembra uno scherzo: 179 euro fino al 31 agosto solo da Esselunga. Il bello è che non si tratta solo di specifiche tecniche: è il genere di smartphone che ti segue ovunque senza protestare. Ti serve per videochiamare al volo? È pronto. Vuoi un selfie perfetto al tramonto? Te lo regala in un attimo. Vuoi guardarti un film in treno? Lo schermo sembra quasi una mini sala cinematografica. E poi c’è la soddisfazione di sapere che l’hai preso al prezzo giusto con Esselunga!