Gemini AI Pro e Ultra: i due nuovi abbonamenti di Google per gli utenti esperti

Google inaugura una nuova stagione per l’intelligenza artificiale con Gemini AI Pro e Gemini AI Ultra, due piani pensati per chi pretende prestazioni elevate, strumenti evoluti e continuità operativa. Il piano Pro, disponibile a 19,99 dollari al mese, prende il posto di Gemini Advanced, potenziandone l’offerta con Flow, l’ambiente visuale per creare flussi operativi personalizzati e NotebookLM, pensato per analisi documentali e sintesi strutturate. Aumentano anche i limiti di utilizzo, con sessioni più lunghe e richieste più complesse. Viene offerta maggiore flessibilità operativa, destinata a chi utilizza l’AI come strumento quotidiano di lavoro. Gemini diventa così modulare e personalizzabile, adattandosi a esigenze tecniche complesse senza rinunciare a un’interfaccia fluida. Cosa cambia? Tutto.

Google Ultra: dove la potenza incontra l’accesso prioritario

Lanciato oggi negli Stati Uniti a 249,99 dollari al mese, Gemini AI Ultra promette un’esperienza superiore. Un pass esclusivo per chi sviluppa, crea, ricerca. L’abbonamento include Deep Research, sessioni prolungate di analisi avanzata, generazione video con Veo 2 e accesso anticipato a Veo 3, il modello pensato per creatività, ricerca e sviluppo software. La piattaforma Flow, nella versione Ultra, si evolve in ambiente di filmmaking AI con video in 1080p, controlli di camera avanzati e strumenti narrativi dettagliati. Anche Whisk si espande, permettendo animazioni da immagini statiche fino a otto secondi, sfruttando il massimo potenziale del motore Whisk Animate. In arrivo anche Deep Think, la modalità di ragionamento a più livelli basata su Gemini 2.5 Pro.

Gemini Ultra integra NotebookLM potenziato, con modelli avanzati e limiti espansi. Offre integrazione completa in Gmail, Docs, Vids ed anche in GoogleChrome, per un’assistenza basata sul contesto della pagina. Tutto viene elaborato, sintetizzato, suggerito. E se l’utente volesse di più? In arrivo Project Mariner, agente AI di Google capace di gestire dieci attività simultanee da un’unica interfaccia. Ricerche, prenotazioni, acquisti: automatizzati. Completano l’offerta 30 TB di spazio cloud su Drive, Gmail e Photos, e un abbonamento incluso a YouTube Premium. Google, con tutte queste novità, vuol rendere imbattibile Gemini, affinché batta la concorrenza e diventa il riferimento primo quando si parla di intelligenza artificiale.