Galaxy Watch 8: emerse nuove informazioni

Ma l’attenzione è tutta rivolta al design. Un’animazione integrata nell’applicazione mostra un dispositivo con cassa “squircle”. Un’inedita fusione tra forme tonde e quadrate. L’orologio mostrato ha solo due pulsanti laterali. Un dettaglio che distingue il nuovo smartwatch Galaxy dalla versione Ultra presentata lo scorso anno. Riguardo le dimensioni, il modello Watch 8 di Samsung arriverà nei consueti formati da 40 e 44 mm. Mentre la versione Classic sarà commercializzata solo in un formato da 46 mm. Una scelta diversa rispetto al Watch 6 Classic, che era disponibile in due varianti. Entrambi i nuovi orologi saranno offerti in versioni con sola connettività Wi-Fi oppure con modulo LTE.

Riguardo il Galaxy Watch Ultra, il design resterà invariato, ma le specifiche tecniche vedranno un netto miglioramento. In particolare, la memoria interna raddoppierà a 64 GB. Tale aggiornamento rappresenta un vantaggio importante per chi sfrutta lo smartwatch per svariate attività. Al momento, rimangono in sospeso i dettagli su sensori, hardware interno e funzionalità sportive. Elementi che saranno, probabilmente, chiariti solo durante la presentazione ufficiale.