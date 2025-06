Da Euronics OFFERTE INFUOCATE: scopri gli sconti più HOT del momento

Da Euronics quando parte una promo, si fa sul serio: TV che sembrano finestre su altri mondi, smartphone che sembrano usciti dal futuro e tablet che si muovono alla velocità del pensiero (o quasi). Il vostro salotto non sarà più lo stesso, la vostra cucina farà totalmente invidia e la vostra voglia di aggiornare tutto sarà irrefrenabile.

Su Telegram, ci sono due canali che sono pura dinamite per chi vuole risparmiare alla grande! Con Codiciscontotech [entrate qui] avrete tantissimissimi codici sconto Amazon, offerte folli e segnalazioni lampo da non perdere. Con Tecnofferte [cliccate qui] avrete aggiornamenti istantanei su tutto ciò che è tech, con promo da paura! Unitevi adesso, è gratis! In un click entrate nel club esclusivo di chi non si lascia scappare niente.

Offerte Euronics: tech a prezzi estremamente bollenti

Ecco adesso e super offerte di Euronics. Occhi aperti, carrello pronto, entusiasmo alle stelle! Partiamo in grande stile con la regina dei salotti: la Smart TV Q-LED Hisense 85” è vostra a soli 899 euro. Un colosso da parete, luminosissima e con colori che stregano. Preferite qualcosa di più compatto ma con carattere da vendere? Ecco la Hisense Q-LED 4K 43” (43E79NQ) a 299 euro da Euronics, totalmente imperdibile. Gli amanti dell’eleganza non possono ignorare la LG OLED UHD 4K 55” Serie B4, nera, sottile e ipnotica. Appesa alla parete, in extra sconto da Euronics a 849 euro, fa scena e qualità come poche.

Serve una TV versatile e potente per serie, sport e gaming? La Samsung LED UHD 4K 65″ (UE65DU7170UXZT) a 549 euro è una meraviglia tutta da godere. Per chi è sempre in movimento ma non rinuncia alla fluidità, c’è il Lenovo TAB M11 TB330FU da Euronics a 159 euro: leggero, veloce e ideale per ogni giorno. C’è anche lui, il potente Samsung Galaxy S24 256GB, nei colori Onyx Black o Marble Gray, vi aspetta da Euronics a 599 euro. Elegante, avanzato, un vero mostro di performance. Con Euronics, le scelte vanno effettuate in fretta!