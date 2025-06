Threads introduce il filtro parole, più autonomia per l’utente

Threads continua a cercare una sua identità tra le diverse piattaforme social, e lo fa con una novità tanto semplice quanto interessante che consiste in un filtro per le parole chiave. L’utente può anche personalizzare il filtro a seconda delle proprie preferenze.

In un mondo digitale in cui la moderazione dei contenuti spesso passa da algoritmi poco chiari e da normative aziendali poco trasparenti, questa funzione rappresenta un impegno concreto verso una maggiore responsabilizzazione. La possibilità di bloccare contenuti contenenti determinate parole o frasi restituisce un controllo diretto sulla propria esperienza utente. E questo, in un’epoca in cui si parla sempre più spesso di “benessere digitale”, ha un valore che va oltre il semplice comfort visivo. Si tratta di protezione psicologica, di un filtro che potremmo definire emotivo.

Meta sperimenta una funzione per moderare i contenuti, gli utenti ora possono gestire le parole che non vogliono vedere su Threads

Non è la prima volta che un social propone strumenti simili. Instagram, per esempio, ha già da tempo implementato qualcosa di questo tipo. Ma Threads, ancora in fase di definizione, sta cercando di costruire la sua credibilità proprio partendo da questi dettagli. Dopo un debutto poco d’effetto, con utenti che faticano a trovarne l’utilità rispetto a colossi simili come X o Reddit, Meta sta puntando su un’identità più “pulita”, più sobria. O quantomeno sta cercando di differenziarsi.

Il nuovo filtro per le parole è quindi più di un semplice aggiornamento perché può sembrare quasi una dichiarazione di intenti. Meno confusione più selezione è il mantra che sta guidando l’azienda in queste scelte e potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Un social che vuole imparare a essere meno invasivo e più rispettoso potrebbe portare una ventata di aria fresca per il bacino di utenti saturi delle altre piattaforme. Non resta che vedere se l’utenza di riferimento, stanca di scorrere feed tutti uguali, saprà cogliere l’occasione per utilizzare uno spazio digitale diverso dal solito, in un certo senso più umano.