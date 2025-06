Google Drive per Android: la lettura dei PDF diventa più intelligente

Google continua a investire sull’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei suoi strumenti quotidiani. L’ultima novità riguarda l’app di GoogleDrive per Android, su cui sta per arrivare una funzione attesa da molti. Di cosa si tratta? Della possibilità di ottenere un riassunto automatico dei file PDF grazie all’AI Gemini. Questa innovazione, già presente sulla versione web di Drive, consentirà agli utenti di accedere ai contenuti più importanti di un determinato documento senza dover leggere ogni singola pagina. Tale scoperta è avvenuta dopo l’analisi della versione 2.25.250 dell’app, su cui è stata individuata la nuova opzione chiamata “Riassumi questo file”.

La nuova funzione di Google Drive non è automatica: l’utente deve attivarla manualmente

Anche se non è ancora disponibile ufficialmente, il funzionamento di questa nuova opzione è già chiaro e semplice da comprendere. Dalla schermata del documento, l’utente potrà richiamare Gemini toccando il menu contestuale o l’apposita icona in alto. In pochi secondi poi, verrà generata una sintesi dei punti principali del PDF. L’obiettivo di tutto ciò è quello di offrire uno strumento efficace e immediato per chi si trova spesso a consultare report, contratti o materiale didattico mentre è lontano dal computer.

Al contrario della versione desktop, dove il riassunto compare automaticamente all’apertura del documento, su Android bisognerà richiedere manualmente l’intervento dell’AI. Cosa che potrebbe favorire una maggiore personalizzazione dell’esperienza d’uso. Vi sono però alcuni limiti da considerare. Come ad esempio il fatto che la funzione sarà utilizzabile solo su file PDF archiviati su Google Drive e connessi a internet. Ciò significa che i documenti scaricati localmente e aperti in modalità offline non saranno supportati.

Le analisi più approfondite del codice indicano che Google sta già lavorando per espandere ulteriormente questa tecnologia. In futuro, infatti, potrebbe diventare possibile riassumere più file insieme o addirittura ottenere una sintesi dell’intero contenuto di una cartella. Questo ampliamento delle funzionalità segnerebbe un ulteriore passo in avanti nella gestione intelligente dei documenti digitali da mobile, rendendo Drive uno strumento sempre più importante nonché necessario per la vita personale e professionale di ognuno di noi.