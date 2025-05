TikTok invoglia gli adolescenti alla meditazione per il proprio benessere digitale

Promuovere il benessere mentale tra i più giovani è l’obiettivo della nuova funzione lanciata da TikTok. Ora infatti, dopo le 22:00, gli utenti con meno di 18 anni riceveranno un promemoria che li invita a eseguire esercizi di meditazione guidata. La piattaforma prova così a contrastare l’uso compulsivo dell’app nelle ore notturne, cercando di educare a un rapporto più consapevole con il proprio smartphone. A differenza delle precedenti iniziative basate su suoni rilassanti, questa volta vi sono veri e propri esercizi di respirazione pensati per aiutare i ragazzi a rilassarsi e a prepararsi al sonno.

Novità su TikTok: la risposta degli utenti, tra curiosità, scetticismo e dati incoraggianti

Il funzionamento è semplice. Una prima notifica appare automaticamente a partire dalle 22:00. Se ignorata, una seconda schermata a tutto display interrompe il feed dei video tipico di TikTok e propone l’esercizio guidato. L’ interruzione del normale flusso dei contenuti è pensata per favorire una pausa attiva, che consenta agli adolescenti di allontanarsi un po’ dallo schermo. Chi accetta, sarà guidato in un breve momento di meditazione, direttamente all’interno dell’app. Non è quindi un obbligo, ma solo una proposta concreta per cambiare un po’ le abitudini.

TikTok ha registrato risultati promettenti nei primi test. Il 98% degli adolescenti sotto i 16 anni, una volta provata la funzione, ha scelto di mantenerla attiva. Anche gli adulti potranno accedere agli esercizi, ma solo se avranno attivato manualmente l’opzione “Tempo di Riposo” nella sezione “Tempo di Utilizzo” dell’app.

Non tutti, però, si dicono convinti. Diversi utenti hanno sollevato dubbi sulla coerenza di un’iniziativa che passa comunque da uno schermo. Alcuni commenti ironizzano a riguardo, ma l’intento dell’azienda è evidente. Dare ai giovani un’ alternativa, semplici esercizi che possono essere inclusi nella routine quotidiana di ognuno. In un’epoca in cui le notifiche dominano la nostra attenzione, offrire un momento di calma può sembrare controcorrente. Ma forse è proprio quello di cui molte persone, giovani e meno giovani, hanno bisogno.