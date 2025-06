iPhone 17 Pro, Apple sposterà la mela: ecco come cambierebbe

I prossimi iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max potrebbero non limitarsi a introdurre la tanto discussa camera bar, già anticipata da diversi leak, ma anche a modificare un altro elemento iconico del design Apple: il logo con la mela morsicata. A suggerirlo è ancora una volta il leaker Majin Bu, secondo cui il logo posteriore verrà posizionato leggermente più in basso rispetto a quanto visto sulle ultime generazioni di iPhone.

Il cambiamento, pur essendo apparentemente marginale, avrebbe conseguenze sia estetiche che funzionali, specialmente in fase di progettazione degli accessori compatibili. La fonte riporta che il nuovo posizionamento è stato preso in considerazione da un’azienda che realizza custodie, in particolare quelle trasparenti con supporto MagSafe, che devono mantenere il logo ben visibile e non coperto dagli elementi magnetici o dalla struttura della cover stessa.

Un precedente c’è già: iPhone 11

Non sarebbe la prima volta che Apple interviene sul posizionamento del logo. Già con iPhone 11, nel 2019, la mela venne abbassata per adattarsi al nuovo layout delle fotocamere, in quel caso con l’introduzione del modulo quadrato. Contestualmente, Apple eliminò anche la scritta “iPhone” dal retro, semplificando ulteriormente il design.

Nel caso dei modelli del 2025, lo spostamento del logo potrebbe rappresentare una necessità legata all’architettura della nuova camera bar, che andrebbe a occupare una porzione più estesa della scocca superiore. La strategia sembra essere ben chiara, con lo spostamento in basso della mela che porterebbe ad un maggior equilibrio dal punto i vista visivo. Non avverrebbero così sovrapposizioni di alcun genere a livello estetico.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi appare plausibile, soprattutto se si considera la cura con cui Apple gestisce la simmetria e l’identità visiva dei propri prodotti. Piccole modifiche, sì, ma che potrebbero anticipare un redesign più ampio e riconoscibile per la prossima generazione Pro. Ci saranno comunque degli aggiornamenti in seguito.