Amazon shock con lo sconto FOLLE su Apple iPad con A16: è quasi REGALATO

Amazon è pronta a riservare una nuova sorpresa a tutti i consumatori che da tempo volevano acquistare un Apple iPad pagandolo relativamente poco, difatti è disponibile una promozione che abbassa di molto la spesa finale che si può sostenere per il suo acquisto, riducendo così il valore dell’ordine di circa 40 euro.

La promozione di cui vi parliamo oggi è da considerarsi disponibile in via esclusiva sul modello di nuova generazione, appunto caratterizzato dalla presenza del processore Apple A16, soluzione che innalza notevolmente il livello delle prestazioni rispetto al passato, ed allo stesso tempo spinge il cliente verso una qualità generalmente migliorata. Il display è sempre l’ottimo Liquid Retina da 11 pollici di diagonale, sicuramente uno dei migliori e più interessanti tra quelli in commercio, con la sua capacità di garantire un rapporto dimensioni e dettagli davvero unico nel suo genere.

Nel momento in cui decidete di acquistare il prodotto, dovete comunque ricordarvi che la memoria interna non è espandibile con microSD, di conseguenza valutate bene la scelta che fate, onde evitare di restare delusi. La soluzione che vi linkiamo prevede 128GB di memoria interna, sono disponibili anche tagli da 256 e 512GB, ma ovviamente con prezzi differenti.

Amazon shock con la promozione da urlo su Apple iPad A16

Il risparmio per l’acquisto di questo tablet è davvero da urlo, proprio perché comunque parte già da un livello di spesa tutt’altro che elevato, se considerate che di listino può essere vostro con un investimento finale di 409 euro. A questo si sottrae lo sconto del 10% applicato in modo completamente automatico da Amazon, per arrivare ad un investimento finale di soli 369 euro. Ordinatelo subito al seguente link.