iPhone 17 Pro: il raffreddamento sarà il fiore all’occhiello, ecco come funzionerà

Con l’avvicinarsi del debutto degli iPhone 17, iniziano a circolare indiscrezioni sempre più dettagliate sui modelli di punta della serie. In particolare, i riflettori sono puntati su iPhone 17 Pro, che secondo le ultime voci sarà il primo smartphone Apple a integrare una camera di vapore per il raffreddamento. Una novità assoluta per il mondo iPhone, pensata per affrontare il crescente problema della gestione delle alte temperature.

L’introduzione di un sistema a vapore segna un cambio di passo rispetto ai pad in grafite utilizzati fino ad oggi. Il futuro chip A19 Pro promette prestazioni elevate, ma proprio per questo richiede un sistema di dissipazione del calore più efficiente, soprattutto in condizioni di carico intenso.

Come funziona il nuovo sistema

La camera a vapore è una soluzione passiva, già adottata da tempo in ambito Android, ma mai implementata prima da Apple. All’interno di una sottile camera metallica viene inserita una piccola quantità di fluido. Quando il processore si scalda, il liquido evapora assorbendo calore, poi il vapore si sposta nelle aree più fredde, si condensa e torna allo stato liquido, completando il ciclo. Questo sistema permette una dissipazione rapida e uniforme, riducendo il rischio di thermal throttling, cioè il calo automatico delle prestazioni per evitare il surriscaldamento.

Le prime immagini trapelate mostrano una piastra in rame con micro-canali, progettata per estendersi anche verso zone inusuali del dispositivo, come il modulo fotografico. Questo suggerisce un approccio più ambizioso: utilizzare l’intera struttura dell’iPhone, inclusa la scocca posteriore, come dissipatore passivo.

Resta un’incognita l’efficacia finale

Nonostante il progetto sembri avanzato, resta un punto critico: la gestione complessiva del calore. Secondo una fonte interna, il problema termico dell’iPhone 17 Pro sarebbe tuttora “serio”, ed è proprio per questo che Apple avrebbe deciso di tentare una strada mai esplorata finora. Se la dissipazione non sarà ben distribuita verso l’esterno, l’intero corpo del telefono potrebbe comunque risultare caldo al tatto, soprattutto in condizioni di utilizzo prolungato.

Visto l’alto livello di complessità, è probabile che questo sistema venga riservato solo ai modelli Pro e Pro Max, mentre le versioni standard continueranno a usare soluzioni più convenzionali.