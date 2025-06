Google Telefono

L’app Google Telefono per Android si prepara a ricevere un aggiornamento dell’interfaccia utente. Il restyling, attualmente in fase di test, introduce elementi grafici più moderni e coerenti con il design Material You, già adottato da molte app Google. Le modifiche riguardano soprattutto la schermata delle chiamate in corso, con una disposizione più chiara dei comandi.

Nuova interfaccia per l’app Google Telefono

Google sta testando una versione aggiornata dell’app Telefono, l’applicazione predefinita per le chiamate su molti smartphone Android. L’intervento riguarda in particolare la schermata della chiamata attiva, dove le opzioni principali vengono riorganizzate per migliorare l’accessibilità e l’usabilità durante la conversazione.

La novità più evidente è la nuova disposizione dei pulsanti, ora raggruppati in una sezione più ordinata e simmetrica. Le opzioni come disattiva microfono, vivavoce, tastierino, pausa, aggiungi chiamata e altro, sono disposte su due righe con icone ridisegnate, per risultare più leggibili e facilmente raggiungibili.

Coerenza con Material You

Il nuovo design segue le linee guida del Material You, lo stile visivo introdotto da Google con Android 12 e poi esteso nelle versioni successive. Material You adatta colori e layout in base al tema scelto dall’utente, creando interfacce personalizzate e più armoniche.

Anche Google Telefono, con il prossimo aggiornamento, sfrutterà questa logica. Gli elementi grafici della schermata di chiamata assumeranno colori dinamici basati sullo sfondo impostato sul dispositivo. Questa personalizzazione visiva migliorerà la coerenza grafica tra le varie app di sistema. Oltre alla schermata di chiamata, è probabile che anche altre sezioni dell’app vengano aggiornate in futuro, ma al momento i test si concentrano sul layout della chiamata in corso.

Dal punto di vista funzionale, non ci sono cambiamenti rilevanti. Le opzioni disponibili durante le chiamate restano le stesse, ma l’organizzazione grafica consente un’interazione più fluida. Questo aggiornamento mira a ottimizzare l’ergonomia dell’app, rendendo più semplice l’uso dei controlli anche con una sola mano.

Alcuni utenti che partecipano al programma beta hanno già ricevuto l’interfaccia rinnovata. L’aggiornamento sembra essere in fase di rilascio graduale lato server, il che significa che non dipende esclusivamente dalla versione dell’app installata ma anche da parametri gestiti da Google.

Tempistiche e compatibilità

Non ci sono date ufficiali per la distribuzione globale dell’interfaccia aggiornata. Tuttavia, considerando la presenza nei canali beta, è plausibile che il rilascio completo avvenga entro poche settimane, a partire dai dispositivi Pixel. L’aggiornamento sarà disponibile per tutti i dispositivi compatibili con Google Telefono, in particolare quelli che utilizzano l’app come dialer predefinito. La compatibilità con smartphone non Pixel dipenderà dalle personalizzazioni adottate dai produttori.