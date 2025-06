Sette anni di HoMobile: da sfida a Iliad a pilastro del nuovo gruppo Fastweb + Vodafone

Non era ancora passato un mese dall’ arrivo ufficiale di Iliad in Italia quando, il 22 giugno 2018, Vodafone decise di rispondere al nuovo concorrente con il lancio di un marchio alternativo. Nasceva così HoMobile, ovvero l’ operatore semivirtuale pensato per il mercato ricaricabile. Sette anni dopo, il brand è ancora presente, ma in un modo del tutto nuovo. Oggi infatti il marchio fa parte del gruppo Fastweb+Vodafone, una nuova entità italiana nata in seguito all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom. Tale operazione si è conclusa formalmente il 31 dicembre 2024, ma ha iniziato a mostrare i suoi effetti solo nei mesi successivi.

Fastweb + Vodafone: nuova era per HoMobile

Il marchio HoMobile resta attivo e ben posizionato. A marzo 2025, secondo i dati forniti da Swisscom, contava oltre 3,3 milioni di linee attive. Una crescita costante che ha confermato la fiducia dei clienti. L’operatore, fin dall’inizio, si è appoggiato alla rete Vodafone in 2G, 4G e, dal maggio 2024, anche in 5G per i clienti che attivano l’opzione “ho. Il Turbo”. La sua proposta commerciale resta incentrata sulla semplicità, sono infatti previsti piani chiari, servizi digitali essenziali e prezzi contenuti.

La fusione con Fastweb non ha cancellato l’identità del marchio. Swisscom ha infatti confermato di voler mantenere la strategia multibrand, affidando a ho. Mobile il presidio del settore. Per ora, non sono previsti cambiamenti per i clienti. Le offerte restano le stesse, così come la gestione delle SIM, comprese le nuove eSIM il cui costo di attivazione è stato abbassato a luglio 2024.

Nell’ultimo anno, HoMobile ha lanciato nuovi servizi digitali. Ad esempio, ha introdotto l’autenticazione a due fattori, migliorato l’app mobile e potenziato l’offerta in roaming UE. Anche la comunicazione si è evoluta, con uno spot TV diffuso a giugno 2025 che punta sull’ironia del claim “Se ti senti così è ho.”. Non sono mancate le promozioni mirate, come l’iniziativa “ho.nonni”, legata alla Festa dei Nonni, pensata per rafforzare il legame con un pubblico più ampio, e molto altro ancora.