Google Telefono si rinnova: addio alla scheda Preferiti

Google continua a lavorare incessantemente sul miglioramento delle sue applicazioni, e l’ultimo aggiornamento riguarda Google Telefono, l’app di chiamate integrata nei dispositivi Android, in particolare sui Google Pixel. Con la versione beta 178.0.765584175-publicbeta, alcuni utenti stanno sperimentando un cambiamento importante nell’interfaccia. La classica scheda “Preferiti”, dove si raggruppavano i contatti più usati, è stata rimossa e sostituita da una soluzione più compatta. Ora i contatti preferiti vengono mostrati in una riga orizzontale posta nella parte superiore della schermata “Recenti”, permettendo così un accesso rapido senza dover cambiare tab.

Google Telefono: novità anche per i contatti frequenti

Questo nuovo layout rende l’app più essenziale e snellisce la navigazione. La riga dei preferiti permette di visualizzare rapidamente i contatti con cui si interagisce di più, e a fianco compare un pulsante per aggiungerne di nuovi. Subito sotto questa sezione, si trovano tutte le chiamate recenti, così da unire due funzioni chiave dell’applicazione in un’unica schermata. Questo tipo di interfaccia è simile a quella di altri dialer, che privilegiano un’esperienza più fluida e meno dispersiva per l’utente.

Oltre all’eliminazione della scheda Preferiti, si nota anche la sparizione della sezione “contatti frequenti”. Prima compariva sotto la lista dei preferiti. Al momento non è ancora chiaro se Google abbia deciso di rimuovere completamente questa funzionalità. O se l’abbia semplicemente spostata altrove all’interno dell’app. Questa scelta potrebbe essere parte di una strategia più ampia di Google. Si vorrebbe semplificare l’esperienza utente, riducendo la presenza di schede e sezioni separate. E concentrando tutto in un’unica schermata più funzionale e veloce da consultare.

Attualmente non sono state fornite indicazioni precise riguardo al momento in cui questa nuova interfaccia sarà resa disponibile a tutti gli utenti. Ma considerando che si tratta di una beta, ci aspettiamo un rilascio graduale prossimamente. Chi vuole provare subito le novità può scaricare la versione beta tramite siti specializzati come APK Mirror. Qui sono disponibili i file APK aggiornati prima del rilascio ufficiale. Naturalmente, Google Telefono rimane scaricabile anche sul Google Play Store. Garantendo così aggiornamenti regolari a tutti gli utenti Android compatibili.