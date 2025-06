Google Pixel 10, modello base delude gli utenti: mancherà ancora la camera di vapore

Il nuovo Google Pixel 10, atteso per il prossimo autunno, non avrà una vapor chamber, la cosiddetta camera di vapore per la dissipazione del calore. Lo rivela Android Headlines citando fonti affidabili, confermando una decisione che Google ha già adottato nella precedente generazione. Mentre il sistema di raffreddamento avanzato sarà incluso solo nei modelli Pro, il Pixel 10 base dovrà accontentarsi di soluzioni più semplici, nonostante il suo posizionamento non proprio economico.

Si tratta di un elemento non secondario: diversi test dimostrano che una gestione termica più efficace può fare la differenza nelle prestazioni, nella stabilità e nella durata delle sessioni di gioco o di registrazione video. Tuttavia, sembra che Google abbia deciso di concentrarsi su un altro tipo di upgrade per giustificare il posizionamento del dispositivo.

Primo Pixel base con fotocamera tele

Il cambiamento più rilevante rispetto al passato riguarda il comparto fotografico. Per la prima volta su un modello base, verrà introdotta una fotocamera tele, che si aggiunge alla principale e all’ultrawide. In questo modo il Pixel 10 potrà offrire una maggiore versatilità, colmando uno dei gap storici con la versione Pro. Fino ad oggi, infatti, la mancanza di una lente teleobiettivo era una delle principali differenze tra i due modelli.

Resta però da verificare come si comporterà il chip in assenza della vapor chamber, soprattutto considerando che Google ha abbandonato la fonderia Samsung per passare a TSMC, scelta che dovrebbe garantire un salto in avanti in termini di efficienza energetica e gestione termica.

Le altre rinunce del Pixel 10

Secondo quanto emerso, il Pixel 10 non includerà il supporto al Wi-Fi 7, pur essendo presente nella generazione precedente. Inoltre, non saranno disponibili alcune funzioni avanzate dei Pro, come l’Ultra Res Zoom (evoluzione del Super Res Zoom fino a 8X) e il nuovo sistema di stabilizzazione video estrema, pensato per offrire riprese stabili come su un gimbal.

Infine, cambieranno anche i materiali: il Pixel 10 base adotterà un retro lucido e bordi opachi, seguendo il design già visto su Pixel 9. Una scelta forse estetica, ma che contribuisce a differenziare ulteriormente i modelli all’interno della gamma.