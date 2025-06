Gemini e Android Auto insieme per controllare la smart home dalla vettura

Controllare i dispositivi della smart home direttamente dall’auto tramite l’assistente Gemini: una novità attesa, forse quasi scontata, ma che ora trova una prima conferma concreta nel codice dell’app Google. A scoprirlo sono stati i colleghi di Android Authority, che hanno individuato una stringa nascosta all’interno della versione 16.24.66.sa.arm64 dell’app, attualmente distribuita in beta attraverso il Play Store.

Il riferimento è chiaro: si parla esplicitamente della possibilità di collegare Gemini a Google Home, con tanto di richiesta di consenso per la condivisione dei dati tra i due servizi. Un passaggio che sembrerebbe appartenere alla fase di configurazione iniziale, quando l’utente dovrà autorizzare l’accesso ai dispositivi collegati e alla cronologia delle attività domestiche.

Sarà possibile controllare i dispositivi smart direttamente dalla schermata dell’auto

Il funzionamento previsto è semplice: basterà toccare “Sì” sullo schermo del veicolo per attivare il collegamento tra l’assistente Gemini e l’ecosistema Google Home. In questo modo, sarà possibile gestire da remoto luci, termostati, videocamere e altri dispositivi compatibili, direttamente dall’interfaccia di Android Auto o, nei casi più completi, da un sistema basato su Android Automotive.

L’operazione, per quanto non ancora ufficiale, non sorprende: l’attuale Google Assistant già consente un controllo simile. L’integrazione con Gemini, però, permetterebbe un’interazione più naturale e avanzata, con un assistente in grado di comprendere meglio i contesti e adattare le risposte in modo più efficace.

Nulla di definitivo, ma i lavori sono in corso: Gemini cresce sempre di più

Come spesso accade in questi casi, è bene ricordare che la presenza di una stringa nel codice non equivale a un annuncio formale. Potrebbe trattarsi di un test, di una funzione in fase di valutazione o di qualcosa ancora in sviluppo. Ma è comunque un segnale chiaro: Google sta lavorando attivamente per portare Gemini al centro dell’esperienza Android, non solo sugli smartphone ma anche nell’abitacolo dell’auto.