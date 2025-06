WhatsApp: la truffa svuota conto è un messaggio da YouTube

Purtroppo, da diverso tempo quando utilizziamo WhatsApp dobbiamo avere un occhio in più e prestare attenzione a ciò che ci arriva direttamente in Chat, il motivo è presto detto, i truffatori hanno invaso anche la nota applicazione di messaggistica istantanea tinta di verde e hanno iniziato a diffondere i loro tentativi di truffa anche all’interno di quest’ultima, il motivo è molto semplice, utilizzare WhatsApp aumenta in modo importante le probabilità di successo delle truffe facendo gola ai truffatori che dunque hanno deciso di cambiare mezzo di comunicazione.

Di conseguenza negli ultimi tempi le truffe online utilizzano WhatsApp per colpire tantissime persone contemporaneamente e in Italia recentemente una vecchia conoscenza e tornata ad attaccare tantissimi utenti, stiamo parlando della truffa di YouTube che mira a ingannare la vittima per portarla a inviare denaro ai truffatori che non rivedrà mai più, scopriamo insieme come funziona in modo da difenderci efficacemente.

Prima regala soldi e poi vi deruba

La truffa si consuma in pochi passi ma molto efficaci, i truffatori contattano la vittima fingendosi YouTube e suggerendo un guadagno facile e immediato tramite lo svolgimento di alcuni compiti come mettere like ad alcuni video oppure commentarli, una volta fatto infatti i truffatori regalano del denaro a chi compie tali azioni effettuando veramente dei bonifici a favore della vittima, in tal modo ne conquistano la fiducia per poi portarla a cadere nel tranello vero e proprio, ad un certo punto infatti i truffatori propongono al malcapitato di inviare del denaro per poi riceverlo moltiplicato svariate volte, ovviamente una volta effettuato il bonifico quel denaro sparirà nel nulla insieme al truffatore che vi ha ingannato, se dovesse essere contattati nelle medesime modalità bloccate, tutto immediatamente, tenete a mente infatti che nella maggioranza dei casi, chi vi vuole regalare i soldi sul web, spesso punta a rubare i vostri.