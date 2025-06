Robot aspirapolvere Lefant con sconto del 52% oggi su AliExpress

Una promozione davvero inaspettata vi attende oggi su AliExpress, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un robot aspirapolvere con marchio Lefant, andando a risparmiare molto più di quanto ci si sarebbe mai aspettati. Il modello attualmente in offerta è il Lefant M210 Pro, terminale che rientra perfettamente nella fascia medio-bassa dei device dello stesso tipo, con la sua capacità di raggiungere una potenza di aspirazione di 2200 Pa, più che sufficiente per la pulizia della maggior parte delle case.

Esteticamente il prodotto non presenta novità o differenze particolari rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, essendo comunque un robot circolare, con una buona trama posteriore, e privato della torretta LiDAR, così da riuscire ad avere uno spessore non troppo elevato, per pulire senza problemi al di sotto di tavolini o mobili non troppo alti. Disponibile solo nella colorazione nera, con spina europea (quindi adatto per le nostre case), raggiunge una autonomia di circa 120 minuti complessivi di utilizzo, e possibilità di accedervi sia tramite il pulsante integrato sulla parte superiore, che con l’applicazione mobile dedicata, compatibile sia con iOS che con Android (e ricca di funzioni molto interessanti).

Robot aspirapolvere in sconto super su AliExpress

Una spesa sempre più ridotta per l’acquisto di un prodotto che sicuramente vuole fare la differenza nella sua fascia di prezzo di appartenenza: il valore iniziale sarebbe di 161,39 euro, ma solamente grazie alla promozione applicata direttamente su AliExpress, il consumatore oggi si ritrova a poter abbracciare lo sconto del 52%, arrivando ad una spesa finale da sostenere pari a 75,99 euro. Ordinatelo subito premendo qui.

Spostando l’attenzione nella parte inferiore, si possono trovare due spazzole laterali, che riescono a pulire in modo efficace entrambi i bordi, passando poi per una grande spazzola centrale che raccoglie tutta la sporcizia portandola direttamente nel contenitore raccoglipolvere integrato.