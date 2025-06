Motorola Moto G56 costa POCHISSIMO oggi su Amazon

Spendere poco per acquistare il Motorola Moto G56 è sicuramente un aspetto positivo da non trascurare nel momento in cui decidere di avvicinarvi ad Amazon in questi giorni, la spesa da sostenere per il suo acquisto è decisamente più bassa del normale, senza essere minimamente costretti a rinunciare alle funzionalità e le specifiche tecniche generali.

Le dimensioni di questo smartphone sono nettamente in linea con gli standard e le aspettative, raggiungendo per la precisione 165,75 x 76,26 x 8,35 millimetri di spessore, con un peso di 200 grammi, ma soprattutto processore MediaTek Dimensity 7060, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, GPU IMG BXM-8 256, ed anche una configurazione che si completa con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (fortunatamente può essere incrementata con l’ausilio di una microSD fino ad un massimo di 2TB).

Premete qui per iscrivervi subito al canale Telegram ufficiale dedicato ai codici sconto Amazon gratis, dove vi aspettano i prezzi più bassi in esclusiva assoluta.

Motorola Moto G56: la promozione su Amazon è da urlo

Motorola Moto G56 abbraccia sapientemente la fascia medio-bassa della telefonia mobile, con la possibilità di spendere molto poco sul suo acquisto, dovete infatti sapere che il prodotto in questione non costerà più 269 euro, come previsto in origine di listino, ma l’utente si ritrova a poter investire un contributo finale di soli 239,90 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

I suoi punti di forza, rapportati ovviamente con il prezzo finale di vendita, si estendono anche al comparto fotografico, dove l’utente si ritrova a poter fare affidamento su una coppia di sensori fotografici: un principale da 50 megapixel, ed anche un ultragrandangolare secondario da 8 megapixel, capaci di realizzare scatti ad un massimo di 8165 x 6124 pixel, con alle spalle apertura F1.8 e F2.2. La fotocamera frontale è invece composta da un sensore da 32 megapixel con apertura F2.2.