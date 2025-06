Xiaomi: quali saranno le caratteristiche dei nuovi smartphone?

Xiaomi potrebbe ampliare la sua nuova serie 16 con un modello del tutto inedito. Ciò almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Le prime anticipazioni parlano infatti della possibile introduzione dello Xiaomi 16 Pro Max. Un dispositivo che sembra voler competere direttamente con i top di gamma di Apple, sia per il nome scelto che per le caratteristiche previste. Finora, Xiaomi ha adottato un approccio regolare, lanciando i modelli principali della serie seguiti dalle varianti Ultra. Eppure, quest’anno le cose potrebbero prendere una piega diversa. Una fonte ritenuta affidabile su X, l’utente @That_Kartikey, ha lasciato intendere che la serie Xiaomi 16 sarà formata da ben quattro modelli. Oltre al classico Xiaomi 16 e al più avanzato Xiaomi 16 Pro, ci sarebbero anche 16 Ultra e, a sorpresa, 16 Pro Max. Quest’ultimo non era mai stato menzionato prima nelle gamme precedenti e rappresenta un’aggiunta che incuriosisce.

Xiaomi si concentra su una nuova variante per i suoi smartphone?

Non solo il nome ricorda da vicino gli iPhone, ma anche l’intento pare essere simile. Sembra, infatti, che Xiaomi voglia offrire un dispositivo premium con caratteristiche esclusive, forse anche superiori alla variante Pro. Le indiscrezioni suggeriscono che il Pro Max sarà in realtà una versione del Pro con uno schermo più ampio. Mentre Xiaomi 16 dovrebbe fermarsi a 6,36 pollici, il Pro salirebbe attorno ai 6,5 pollici e il Pro Max potrebbe arrivare a 6,8 pollici, come anche il modello Ultra. Le differenze, quindi, potrebbero essere meno marcate a livello dimensionale e più legate ad altri aspetti. Come, ad esempio, comparto fotografico, materiali costruttivi o innovazioni software.

Alcuni ipotizzano che tale scelta segua una nuova logica da parte di Xiaomi, forse influenzata anche dal cambio di numerazione previsto per HyperOS, che potrebbe uniformarsi al calendario, come per iOS. Non è ancora certo se tutti e quattro i modelli verranno presentati nello stesso momento. Le tempistiche attuali indicano un lancio dei modelli 16 e 16 Pro già a settembre in Cina. Con l’obiettivo di precedere la concorrenza e diventare i primi dispositivi a montare il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3 Elite 2. Non è escluso, però, che Xiaomi 16 Pro Max e 16 Ultra vengano svelati solo in un secondo momento. Al momento, la disponibilità globale rimane incerta. È possibile che non tutti i modelli potrebbero varcare i confini cinesi. Non resta che attendere per ottenere ulteriori informazioni.