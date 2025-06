Xiaomi Mix Flip

Il nuovo pieghevole verticale di Xiaomi è atteso con interesse, soprattutto dopo il debutto del primo Mix Flip, mai commercializzato fuori dalla Cina. Il Mix Flip 2 dovrebbe rappresentare un importante passo avanti per il brand nel segmento degli smartphone foldable di tipo clamshell.

Mix Flip 2 con Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera periscopica

Le anticipazioni raccolte da Digital Chat Station indicano che Mix Flip 2 sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3, attualmente tra i più potenti sul mercato. Si tratta di una scelta in linea con i dispositivi di fascia alta di Xiaomi, che mira così a garantire prestazioni elevate anche su form factor pieghevoli.

Un elemento di spicco sarà la presenza di una fotocamera con lente periscopica, una soluzione tecnica che finora è stata rara nei pieghevoli a conchiglia. Questo dettaglio suggerisce che Xiaomi voglia puntare anche sul comparto fotografico, spesso trascurato nei dispositivi di questo tipo per motivi di spazio e design.

Il design del Mix Flip 2 dovrebbe mantenere un’impostazione elegante e sottile, con linee minimaliste e materiali premium. Al momento non sono disponibili immagini ufficiali, ma alcuni render apparsi in precedenza indicano un display esterno ampio e una cerniera migliorata, per una maggiore solidità durante l’apertura e la chiusura.

Con questo modello, Xiaomi punta a competere direttamente con Samsung Galaxy Z Flip5 e il futuro Z Flip6, oltre che con le alternative cinesi di Huawei, Oppo e Honor. L’obiettivo è proporre un foldable performante e innovativo, in grado di distinguersi per potenza e qualità fotografica.

Una delle incognite principali riguarda la disponibilità globale. Il primo Mix Flip era rimasto confinato al mercato cinese, ma secondo alcune indiscrezioni, Xiaomi starebbe valutando un lancio internazionale per il Mix Flip 2, in particolare nei mercati europei. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la presenza del marchio nei principali eventi tech globali fa sperare in una distribuzione più ampia. In questo caso, il Mix Flip 2 potrebbe diventare il primo pieghevole verticale Xiaomi a essere venduto in Europa, rafforzando la sua presenza in un segmento in forte espansione.

Secondo le tempistiche anticipate dal leaker, l’annuncio del Mix Flip 2 potrebbe arrivare già entro luglio, con una presentazione ufficiale dedicata o come parte di un evento più ampio. Xiaomi ha già confermato che entro l’estate verranno lanciati nuovi prodotti della serie Mix, e il Flip 2 appare come uno dei candidati principali.