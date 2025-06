Malware Godfather: nuove tecniche minacciano gli utenti

Tale insidioso attacco ha ora cambiato strategia. Ad oggi, il malware sfrutta un meccanismo di virtualizzazione più difficile da rilevare. Quando l’utente tenta di aprire l’app della propria banca, Godfather avvia invece una versione virtualizzata, del tutto simile a quella autentica. Tale clone funziona all’interno di un ambiente isolato controllato dal malware stesso. Qui ogni interazione dell’utente viene registrata e utilizzata per accedere ai fondi.

Un aspetto particolarmente allarmante è che il nuovo Godfather non ha bisogno di richiedere permessi evidenti per funzionare. Operando dentro la sandbox, può eludere molti dei controlli di sicurezza tradizionali. Inoltre, i criminali possono approfittare di orari strategici, come le ore notturne, per compiere operazioni mentre l’utente dorme. L’accesso remoto al dispositivo compromesso rende possibile impartire comandi in tempo reale, aggravando ulteriormente il rischio.

Al momento, le infezioni sono state registrate in Turchia, ma i precedenti insegnano che non bisogna abbassare la guardia. La diffusione internazionale di malware simili è spesso solo questione di tempo. I metodi di propagazione spaziano da campagne di phishing a marketplace alternativi, passando per app mascherate da software legittimo.

Per contrastare simili minacce, è essenziale adottare comportamenti consapevoli. Usare solo fonti ufficiali per il download delle app, evitare autorizzazioni non necessarie. Mantenere aggiornati sistemi e applicazioni, attivare l’autenticazione a due fattori e monitorare costantemente i movimenti bancari. Si tratta di azioni necessari per rafforzare la sicurezza. In un contesto in cui la tecnologia del crimine si affina di continuo, la prudenza e la vigilanza restano gli strumenti più efficaci.