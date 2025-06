WhatsApp vietato dal Congresso USA per un rischio molto grave

WhatsApp non potrà più essere utilizzato dallo staff della Camera dei Rappresentanti statunitense sui dispositivi governativi. La decisione, comunicata internamente nei giorni scorsi, nasce da ragioni legate alla cybersicurezza e riguarda tutte le versioni dell’app: mobile, desktop e web.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio per l’Amministrazione della Camera, in quanto il suo giudizio in merito all’app è stato quello di “app ad alto rischio”. La motivazione sta nella gestione dei dati che non sarebbe trasparente, siccome i dati archiviati non godrebbero di crittografia. Il personale è stato invitato a rimuovere immediatamente l’app da tutti i dispositivi forniti dall’amministrazione.

Meta difende WhatsApp: “Crittografia superiore a molte app approvate”

Non si è fatta attendere la replica di Meta, affidata a un post di Andy Stone, direttore delle comunicazioni del gruppo. Secondo Stone, la scelta è difficile da comprendere, soprattutto alla luce della crittografia end-to-end attiva di defaultsu tutte le conversazioni WhatsApp. “Un livello di sicurezza superiore a quello garantito da molte delle app ancora presenti nella whitelist del CAO”, ha scritto polemicamente su X.

Il cuore del problema, però, non riguarda le chat in sé, quanto i dati archiviati sui server, su cui – secondo l’organo amministrativo – mancherebbero garanzie sufficienti. La decisione non sorprende in un contesto in cui il Congresso ha già bandito TikTok dai dispositivi ufficiali e posto limiti all’uso gratuito di ChatGPT.

Le alternative a WhatsApp approvate e la linea di Washington

Come soluzioni alternative, il CAO ha indicato iMessage, FaceTime, Signal, Microsoft Teams e Wickr, app di proprietà di Amazon. Tutte ritenute più adatte al contesto istituzionale in virtù di maggiori controlli sulla gestione dei dati.

La responsabile dell’Ufficio Amministrativo, Catherine Szpindor, ha confermato che l’intera lista delle app autorizzate è sottoposta a revisione continua, e che la protezione delle informazioni della Camera rimane la priorità assoluta. La situazione quindi sembra molto seria, ci saranno aggiornamenti.