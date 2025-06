Windows 11, arriva la possibilità di spostare gli indicatori di volume e luminosità

Microsoft ha introdotto una piccola ma richiesta novità grafica all’interno dell’ultima build di Windows 11 distribuita nel canale Dev: sarà possibile modificare la posizione degli indicatori a schermo di volume, luminosità, modalità aereo e desktop virtuali. La funzionalità, disponibile nella build 26200.5661, nasce in risposta ai feedback degli utenti raccolti attraverso il Feedback Hub.

Fino ad oggi, questi pop-up — che compaiono, ad esempio, quando si regola il volume tramite tastiera — erano fissi al centro del bordo inferiore dello schermo. Con la nuova build, invece, sarà possibile scegliere due posizioni alternative: in alto al centro oppure nell’angolo in alto a sinistra. Si tratta di un piccolo passo verso una maggiore personalizzazione dell’interfaccia, in linea con la filosofia evolutiva adottata da Microsoft per Windows 11.

Solo per i controlli “nativi” di sistema

La modifica riguarda esclusivamente gli indicatori di sistema integrati in Windows, quindi non coinvolge quelli forniti dal produttore del dispositivo. Rientrano nella novità le animazioni per volume, luminosità, modalità aereo e cambio desktop. Restano invece escluse le notifiche relative a funzioni come il blocco del microfono, la retroilluminazione della tastiera o altre scorciatoie specifiche, che continuano ad essere gestite tramite software OEM.

Microsoft non ha spiegato perché, tra le posizioni alternative, sia stato escluso l’angolo in alto a destra, ma è plausibile che la scelta sia legata alla presenza dei comandi per minimizzare, massimizzare e chiudere le finestre. In ogni caso, l’azienda ha lasciato intendere che in futuro potrebbero essere aggiunte altre opzioni di posizionamento, a seconda delle richieste della community.

Altre novità nella stessa build

Oltre al cambio nella posizione degli indicatori, la build 26200.5661 introduce anche novità più corpose, tra cui un aggiornamento rilevante per Recall (approfondito in un articolo separato), la ripresa del rollout delle azioni AI in Esplora file, e alcune modifiche al menu lingua e località nelle impostazioni.

Infine, viene aggiunta una nuova possibilità per gli amministratori IT: quella di fissare applicazioni nel menu Start in modo non vincolante, ovvero con la libertà per l’utente finale di rimuoverle successivamente. Un’altra dimostrazione di come Microsoft stia continuando ad affinare ogni aspetto della propria piattaforma.